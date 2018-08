Bei einer Explosion in einem Mehrparteienhauses in Loosdorf (Bezirk Melk) wurden drei Männer teils schwer verletzt.

Nach der Explosion in der Küche einer Wohnung eines Mehrparteienhauses am Montagnachmittag sind am Dienstag die Ermittlungen zur Klärung der Ursache fortgesetzt worden. Bei dem Unfall erlitten drei Männer teils schwere Verletzungen. Zwei wurden in Krankenhäuser eingeliefert.

Explosion "verwüstete alles"

Die FF Loosdorf berichtete von einer Explosion, "welche die Küchentür ausriss, ins Wohnzimmer schleuderte und alles verwüstete". Scherben seien auch in einer Wand gesteckt. Größere Brandbekämpfung sei nicht notwendig gewesen. Kleinere Glutnester seien mit umherstehenden Wasserflaschen gelöscht worden. Letztlich versorgten die Feuerwehrleute auch noch eine Katze, die sich hinter einer Couch verkrochen hatte.

Unfall forderte drei Verletzte

Ein Mann mit schweren Brandverletzungen wurde nach Angaben des Roten Kreuzes Niederösterreich von "Christophorus 2" ins AKH Wien geflogen. Ein weiterer wurde unter Notarzt-Begleitung ins Universitätsklinikum St. Pölten transportiert. Eine dritte Person kam leicht verletzt davon.