Am fünften Tag im Dschungelcamp mussten Matthias und Natascha zur Dschungelprüfung. Auf der "Dschungelkirmes" ging es heiß her, doch noch viel heißer wurde es beim Lagerfeuer ...

THEMEN:

Es ist heiß im Dschungel und alle im Camp leiden unter der Hitze. Zum Glück haben die Mädels ihre Bikinis, leichte Trägertops und Badeanzüge dabei, und die erlauben tiefe Einblicke. David kann bei so viel Weiblichkeit nur staunen.

© MG RTL D

Zu Giuliana meint David: "Eigentlich brauchst du gar keinen BH, damit die stehen. Du kannst ohne rumlaufen! Die stehen wie eine Eins. Sind die richtig hart, die Brüste?" Giuliana antwortet: "Die sind noch gar nicht fertig." Das kann der Bachelorette-Sieger nicht glauben: "Wie, noch nicht fertig? Lass die doch so, du brauchst doch nicht mehr." Giuliana weicht einer Antwort diplomatisch aus. David fragt weiter: "Kann man so groß machen, wie man möchte?" Kattia meint: "Klar!" Jenny schränkt ein: "Es gibt gesundheitliche Grenzen."

© MG RTL D

Ansgar mischt sich auch ein: "Alle Mädels haben ja Holz vor der Hütte. Ist das Zufall?" Jenny antwortet: "Nein, genau deshalb sind wir ja hier." Ansgar meint, er schaue trotzdem zuerst auf den Charakter. Kattia scherzt daraufhin: "Tatjana hat Mega-Charakter."

» Tatjana hat Mega-Charakter «

© MG RTL D

Am Lagerfeuer spricht Giuliana weiter über ihre Brüste: "Also ich hatte ja nichts. Ich habe mich nicht für künstliche Brüste entscheiden, sondern für natürliche Brüste. Und die sind sehr hart, weil ich keine Haut hatte. Und daher müssen sie noch korrigiert werden." Ansgar und David lauschen gespannt. Giuliana weiter: "Es sind Kissen und ich musste einmal die Woche zum Aufspritzen kommen. Sie wurden mir also auf meine Wunschgröße aufgespritzt. Die habe ich jetzt erreicht. Größer werden sie nicht. Ich will, dass mir der Mann ins Gesicht schaut und nicht auf die Brüste."

© MG RTL D

Kattia muss auch was loswerden: "Bei mir hängt auch nichts und alles ist fertig!" Tatjana erklärt: "Bei mir ist auch alles schon fertig." Kattia ist noch nicht fertig: "100 Prozent hängen die bei mir nicht. Meine sind natürlich und die hängen nicht. Ich bin zufrieden!" David zu Tatjana: "Sind deine hart?" Tatjana: "Sind schon hart." Das sind Gespräche ...

© MG RTL D

Liebe und Beziehungen

Auch das Thema Beziehungen wird am Lagerfeuer besprochen. "Ich hatte in meinem Leben drei lange Beziehungen. Und jetzt als Single bin ich aber nicht jeden Tag mit einer anderen unterwegs. Ich brauche das nicht mehr. Irgendwann kommst du in ein Alter, da brauchst du den ganzen Scheiß nicht. Sex wird so überbewertet. Es ist viel schöner jemanden kennenzulernen und zu quatschen. Aber das rafft heute keiner. Bei der Generation von heute schläft jeder mit jedem …", meint David.

© MG RTL D

Da hat er bei Kattia einen Nerv getroffen: "Genau! Die Mädchen haben keinen Respekt mehr vor sich selbst. Sie lernen einen Jungen kennen und gehen dann sofort zusammen ins Bett. Als Mädchen war ich auch sehr naiv. Liebe ist sehr schön, aber auch sehr schmerzhaft." Giuliana erzählt: "Ich hatte eine Beziehung vier Jahre lang und die hat mir mein Herz gebrochen." David fragt nach: "Hat er dich betrogen?" Giuliana: "Nein, ich war 16 Jahre alt und mitten dabei, meinen Körper zu verändern. Er hat mich so akzeptiert, wie ich bin. Seine Familie wusste auch nichts, wir haben es verheimlicht, da er Südländer war."

© MG RTL D

Giuliana erklärt, es sei schwierig, jemanden kennenzulernen, der sie so nimmt, wie sie ist. David will es genauer wissen: "Sagst du das immer bei dem ersten Date?" Giuliana: "Nicht beim ersten und ich hoffe, dass mir das keiner übelnimmt. Es ist schon blöd zu sagen: 'Hör mal zu, ich bin umgebaut'. Dann macht jeder Mann zu und will dich nicht weiter kennenlernen." David meint daraufhin: "Bei mir ist das so, wenn du mir das beim ersten Date nicht sagen würdest ... jeder Mann oder viele Menschen haben den Kinderwunsch. Und eine Beziehung ist schon etwas anderes. Deswegen ist es immer besser, offen und ehrlich miteinander umzugehen. Denn wenn du erst beim zweiten Date mit der Sache um die Ecke kommst, dann hat der Kerl Kopfkirmes. Aber generell ist es ja nichts Schlimmes. Aber besser ist direkt, offen und ehrlich damit umgehen, dann kann man sich darauf einstellen. Ich würde mich trotzdem mit dir verstehen, aber auf eine andere Art und Weise." Giuliana meint daraufhin: "Es gibt ja auch viele Familien, die keine Kinder bekommen können. Ich habe aber vor, welche zu adoptieren."

Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de