Der Tag drei im RTL-Dschungelcamp brachte erstmals die berühmten sieben Worte: "Ich bin ein Star - holt mich heraus", gesprochen von Matthias Mangiapane aus Platzangst. Keine Sterne für den 10-Sterne-Triumphator vom Vortag. Außerdem gab es an diesem Tag: Badetag der Damen mit Ansgar, Schlangen im Camp und eine Jungfrau Giuliana.

Matthias Mangiapane muss sich seiner dritten Dschungelprüfung stellen. Diesmal: Dem „Spaßbad Murwillumbah“. Zehn Minuten hat Matthias Zeit, um in fünf verschiedenen Unterwasserkammern insgesamt 12 Sterne zu sammeln. Manche Kammern sind mit Luft gefüllt, andere komplett geflutet. Natürlich werden Matthias viele, viele Tiere auf seinem Tauchgang begleiten.

Matthias hat große Bedenken, steigt aber mutig mit seinem schicken Maiskolben-Herrenbadeanzug in das Becken. Doch dann bekommt er Panik. Nicht wegen der Tiere, sondern wegen der Enge.

Und dann sagt er die alles entscheidenden Worte: „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Und damit ist die Prüfung vorbei! Keine Sterne! Matthias ist traurig und von sich selbst enttäuscht: "Ich kann mir was Schöneres vorstellen, als vor ganz Deutschland meine Schwächen zuzugeben."

Ansgar und die Frauen

Am dritten Dschungeltag ist Damen-Badetag, doch Ansgar lässt sich das Baden nicht verbieten und hat den Badesee schon mal für sich in Beschlag genommen. Die Frauen lassen sich davon jedoch nicht stören – im Gegenteil. Die Wassernixen Kattia, Tatjana, Jenny, Sandra und Giuliana tanzen ihn sigar an. Ansgar gefällt das sichtlich.

Als sich Ansgar zum Duschen an den Wasserfall verabschiedet, ist er gleich Gesprächsthema bei Jenny und Sandra. Beide sind angetan von ihm und loben seinen Charakter. Vom Boy-Talk geht es dann aber auch schnell über zum Beauty-Talk. Wie sich herausstellt, hat auch Jenny ihre Brüste künstlich vergrößern lassen.

Intime Lagerfeuer-Gespräche: Jungfrau Giuliana

Am Lagerfeuer erzählt Giuliana, dass sie durch die Hölle gegangen ist und sich einfach nur Akzeptanz wünscht. Dann verrät sie, dass sie noch nie mit einem Mann geschlafen hat, weder vor noch nach ihrer Operation. Schließlich steht noch eine Operation aus, vor der sie, wie sie erzählt auch Angst hat:

» Meine Mama und meine ganze Familie haben am Bett geweint. Ich habe auch geheult, ich konnte nichts machen «

„Nach der ersten Operation habe ich jeden Tag im Bett gelegen, es hat jeden Tag geblutet und meine Mama und meine ganze Familie haben am Bett geweint. Ich habe auch geheult, ich konnte nichts machen. Die Ärzte haben gesagt, dass wir abwarten müssen, ob es sich verbessert. Es war sehr heftig. Ich habe künstliches Blut bekommen, war vollgepumpt mit Medikamenten, konnte nicht richtig reden, nicht essen und nicht aufs Klo gehen."

Schlangen im Camp

In der Nacht hat Sydney eine Schlange am Bach gesehen und berichtet voller Stolz Ansgar davon und zeigt sie ihm. Ranger holen die Schlange aus dem Camp. Am Morgen ist die Schlange natürlich Gesprächsthema im Camp.

