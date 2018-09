Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel lässt den umstrittenen Präsidenten des deutschen Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, einem Zeitungsbericht zufolge fallen. Merkel habe sich entschieden, dass Maaßen gehen muss, berichtete die Tageszeitung "Die Welt" am Montag. Merkel stellt sich damit gegen ihren Innenminister Horst Seehofer (CSU), der Maaßen das Vertrauen ausgesprochen hatte.

Die mitregierenden Sozialdemokraten hatten in der Vorwoche eine Ablösung Maaßens verlangt, dem eine Relativierung der rechtsextremistischen Vorfälle in Chemnitz vorgeworfen wird. Am Donnerstag fand deswegen ein Krisengipfel der Koalitionsspitzen statt, die Entscheidung wurde jedoch auf den morgigen Dienstag vertagt. SPD-Chefin Andrea Nahles sagte am Wochenende: "Herr Maaßen muss gehen, und ich sage euch, er wird gehen."

Kein Kommentar zum Bericht

Der "Welt"-Bericht ist jeodch vorerst nicht bestätigt worden. Man nehme zu dem Zeitungsbericht offiziell keine Stellung, teilte ein Sprecher der deutschen Bundesregierung am Montag mit. Es gelte die Position von Kanzlerin Angela Merkel vom Freitag, wonach die Koalition an der Personalie Maaßen nicht zerbrechen werde, verlautete zudem aus Regierungskreisen.