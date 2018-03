Heute ist der spektakuläre U-Boot-Prozesses in Kopenhagen gestartet. Gleich zu Beginn bestritt der U-Boot-Bauer Peter Madsen, die schwedische Journalistin Kim Wall ermordet zu haben. Unschuldig will er auch im Bezug auf den Vorwurf des sexuellen Missbrauchs sein. Schuldig bekennt sich Madsen "nur" zu der Tatsache, die Frau zerteilt und über Bord geworfen zu haben.

Dem 47-Jährigen wird vorgeworfen, Wall an Bord seines selbst gebauten U-Boots gefesselt, misshandelt und ermordet zu haben, bevor er ihre Leiche zerstückelte und in Plastiksäcken im Meer versenkte. Wall hatte Madsen am 10. August vergangenen Jahres auf dessen U-Boot besucht, um ein Interview mit ihm zu führen. Einen Tag später sank das U-Boot in der Köge-Bucht vor Kopenhagen, Madsen wurde gerettet.

Teile von Walls Leiche wurden später im Meer entdeckt, sie wiesen Schnitt- und Stichverletzungen auf. Madsen machte in Verhören widersprüchliche Äußerungen zum Schicksal der Journalistin. In dem Prozess sollen 37 Zeugen gehört werden, das Urteil wird für den 25. April erwartet.