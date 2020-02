Ein Coronavirus-Verdachtsfall ist am Montag aus Niederösterreich gemeldet worden. Der Patient wurde ins Universitätsklinikum St. Pölten gebracht und dort versorgt sowie getestet, teilte Bernhard Jany von der Landeskliniken-Holding auf Anfrage mit. Das Vorliegen des Untersuchungsergebnisses wurde für die Nachmittagsstunden erwartet.

Negativ getestet wurde Jany zufolge indes eine Frau aus Niederösterreich im Kaiser-Franz-Josef-Spital in Wien. Die Betroffene hatte nach einer Thailand-Reise über Atemwegsbeschwerden und Symptome eines grippalen Infektes geklagt.

Österreichische Wuhan-Rückkehrer "negativ"

Sechs Österreicher, die am Sonntag im Rahmen einer von Großbritannien organisierten Rückholaktion aus Wuhan in die Heimat gebracht worden sind, weisen keine Hinweise auf eine Infektion mit dem neuen Coronavirus (2019-nCoV) auf. Das ergaben die ersten Tests, wie man vonseiten der Behörden in Wien am Montag mitteilte.



Die Rückkehrer waren Sonntagnachmittag mit einer Maschine der Tyrol Air Ambulance nach Zwischenstationen in Großbritannien und Berlin am Flughafen Wien-Schwechat gelandet. Danach wurden das Kärntner Paar und eine Mutter mit drei Kindern unverzüglich den Gesundheitsbehörden übergeben. Die Wiener Berufsrettung brachte die sechs Patienten im Konvoi in das Wiener Hygienezentrum in Simmering.

Für das Kärntner Paar ging es im Anschluss mit einem Transport des Roten Kreuzes in seine Heimat. Die Mutter und ihre Kinder zwischen drei und fünf Jahren blieben hingegen in Wien. Die Quarantäne wird - wie bei anderen Rückkehrern aus China - 14 Tage dauern.

Mitarbeiter in KFC-Fast-Food-Kette in China infiziert

Ein Mitarbeiter der Schnellrestaurant-Kette Kentucky Fried Chicken (KFC) in China ist auch mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Wie chinesische Staatsmedien am Montag berichteten, soll der Beschäftigte eines KFC-Geschäfts im Xiaozhai-Einkaufszentrum in der alten Kaiserstadt Xi'an (Provinz Shaanxi) Ende Jänner an der Theke das Essen vorbereitet haben.

Seit dem Ausbruch der Lungenkrankheit hat das Mutterhaus Yum China, das die Ketten Pizza Hut und Taco Bell im Land betreibt, bereits viele Restaurants in China geschlossen. Der Gesundheitszustand des Betroffenen und andere Details wurden nicht genannt. In der Provinz Shaanxi gibt es inzwischen mehr als 200 Fälle.