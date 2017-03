In der Causa um den ukrainischen Oligarchen Dmytro Firtasch (Foto) ist es heute, Donnerstag, zu einer spannenden Wendung gekommen. Wie News vor zwei Wochen berichtete, war damals in Zusammenhang mit einem von Spanien erwirkten europäischen Haftbefehl eine zweite Person in Wien festgenommen worden. Es handelt sich um Hares Y, einen syrisch-ukrainischen Geschäftsmann. Dieser wurde nun auf Kaution enthaftet.

Wie der Anwalt von Hares Y., Klaus Ainedter, gegenüber News erklärt, wird sich sein Mandant nun freiwillig den Anschuldigungen in Spanien stellen. Er hat eine bestimmte Frist eingeräumt bekommen, dorthin zu reisen. „Er wird in Spanien die Vorwürfe entkräften“, sagt Ainedter.

Die Höhe der Kaution wollte der Anwalt nicht nennen. Sie dürfte jedoch nur einen Bruchteil jener 125 Millionen Euro betragen, die Firtasch legen musste, der in Österreich gegen Auslieferungsanträge aus den USA und Spanien kämpft. Auch er bestreitet sämtliche Vorwürfe.