In der bulgarischen Donaustadt Russe ist eine Moderatorin des lokalen Fernsehsender TVN vergewaltigt und ermordet worden. Die Polizei prüft sowohl berufliche als auch persönliche Gründe für den Mord an Wiktorija Marinowa, wie der Bezirksstaatsanwalt von Russe, Georgi Georgiew, am Sonntag nach einem Bericht des bulgarischen Staatsfernsehens BNT sagte.

An der jüngsten Ausgabe der von Marinowa moderierten Sendung "Detektor" nahmen Investigativjournalisten aus Bulgarien und Rumänien teil, die über einen angeblichen Betrug mit EU-Fördergeldern recherchierten.

Die Leiche der 30-Jährigen war dem TV-Bericht zufolge am Samstag in einem Park am Donauufer von Russe entdeckt worden. Der unbekannte Täter habe die Frau geschlagen, vergewaltigt und dann erwürgt, berichteten Medien in Sofia. Innenminister Mladen Marinow bestätigte die Vergewaltigung der Moderatorin. Die besten Kriminalisten seien zur Aufklärung des Mordes nach Russe geschickt worden, versicherte Regierungschef Boiko Borissow.

Christian Mihr, Direktor von „Reporter ohne Grenzen“ in Deutschland, machte auf Twitter darauf aufmerksam, dass Marinowas gewaltsamer Tod bereits der dritte in nur zwölf Monaten in der Europäischen Union sei. Mihr wörtlich: „Nach Ján Kuciak in der Slowakei und Daphne Caruana Galizia auf Malta ist das der dritte Journalistenmord in der EU in weniger als einem Jahr. Alle drei haben sie zu Korruption recherchiert.“

Österreichs Journalistengewerkschaft verurteilt Mord

Die österreichische Journalistengewerkschaft in der GPA-djp hat den Mord an Marinowa scharf verurteilt. "Nach Jan Kuciak in der Slowakei und Daphne Caruana Galizia auf Malta ist das bereits der dritte Journalistenmord in der EU in weniger als einem Jahr", erinnerte Vorsitzender Eike Kullmann in einer Aussendung vom Montag.

"Und alle drei haben zu Korruption recherchiert", unterstrich er weiter. Die Europäische Union müsse "endlich Druck machen, um die Pressefreiheit zu schützen", forderte Kullmann. Er erinnerte zudem daran, dass Bulgarien innerhalb der EU den letzten Platz auf der Rangliste der Pressefreiheit einnimmt.

Kneissl zeigt sich betroffen

Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) hat sich angesichts der Ermordung der bulgarischen Journalistin Viktoria Marinowa beunruhigt gezeigt. Es handle sich dabei um den dritten Journalistenmord in der EU in diesem Jahr, twitterte Kneissl am Montag. "Ich bin auch sehr besorgt über das, was die barbarische Ermordung des saudi-arabischen Journalisten Ahmad Khashoggi zu sein scheint."

"Beide Fälle müssen eingehend untersucht und die Täter vor Gericht gebracht werden", fügte die Ministerin hinzu. Die deutsche Regierung ermahnte ihrerseits angesichts der jüngsten Vorfälle zum weltweiten Schutz der Pressefreiheit. "Pressefreiheit ist ein elementares Bürgerrecht und ein fundamentales Grundrecht jeder demokratischen Gesellschaft", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Montag in Berlin. Die Regierung setze sich deshalb weltweit für den Schutz und die Sicherheit von Journalisten ein.

Sorge bereitet auch das Schicksal des vermissten saudi-arabischen Journalisten Jamal Ahmad Khashoggi. Nach Angaben von Freunden war der Journalist und Regimekritiker am vergangenen Dienstag in das saudi-arabische Konsulat in Istanbul gegangen, um Papiere abzuholen, aber nicht wieder herausgekommen. Die türkische Polizei geht davon aus, dass er in dem Konsulat ermordet wurde. Darauf deuteten erste Ermittlungsergebnisse hin, hieß es am Samstagabend. Saudi-Arabien wies die Vorwürfe zurück.