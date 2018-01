Bei einem Feuer in einem Krankenhaus in Südkorea sind mindestens 41 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 40 Menschen wurden bei dem Unglück in der südöstlichen Stadt Miryang verletzt, wie südkoreanische Sender am Freitag berichteten. Einige von ihnen befänden sich in einem kritischen Zustand.

In der Klinik sollen sich zum Zeitpunkt des Unglücks in der Früh (Ortszeit) etwa 100 Patienten aufgehalten haben. Rettungskräfte versuchten, noch verbleibende Patienten aus dem Krankenhaus zu schaffen. Die Bergungsarbeiten wurden durch dichte Rauchwolken behindert. In dem Krankenhaus sollen vor allem ältere Patienten gelegen haben.

Feuer offenbar in Notaufnahme ausgebrochen

Es werde vermutet, dass das Feuer in der Notaufnahme im Erdgeschoß des mehrstöckigen Gebäudes ausgebrochen ist. Die genaue Brandursache war zunächst unklar. Aus einem Nebengebäude der Klinik, in dem sich ein Pflegeheim befunden haben soll, wurden den Berichten zufolge mehr als 90 Menschen in Sicherheit gebracht. Die Stadt Miryang liegt etwa 280 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Seoul.

Erst vor einem Monat hatte eine schwere Brandkatastrophe Südkorea erschüttert: In einem Fitnessclub in der Stadt Jecheon waren im Dezember 29 Menschen getötet worden. Experten zufolge hatte eine leicht entflammbare Außenverkleidung mit zu der Katastrophe geführt.