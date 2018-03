Am Dienstagabend wurde eine zweifache Mutter in Schwechat tot aufgefunden. Jetzt hat sich der ehemalige Lebensgefährte der Frau laut Polizei geständig gezeigt.

Die Bluttat an der 31 Jahre alten Frau ist geklärt: Nach Polizeiangaben hat der Ex-Freund ein Geständnis abgelegt. Der Mann ist auch der Vater der Kinder, eines Mädchens (3) und eines Buben (5).

Mann in Justizanstalt Korneuburg eingeliefert

Details zum Geständnis des Beschuldigten lagen Donnerstagmittag noch nicht vor. Der Mann wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert, sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf Anfrage.

Die Bluttat war am Dienstagabend entdeckt worden. Laut Schwaigerlehner hatten Angehörige die Polizei verständigt. Die Frau sei nicht erreichbar gewesen und habe auch auf Klopfen nicht reagiert. Daraufhin sei die Tür zur Wohnung der 31-Jährigen durch die Feuerwehr geöffnet worden. Laut Obduktion wurde die Frau durch fünf Messerstiche in die Brust und in den Rücken getötet.