Bei einem Country-Konzert an der berühmten Casino-Meile in der US-Metropole Las Vegas sind nach Augenzeugenberichten Hunderte Schüsse gefallen. Zahlreiche Menschen hätten blutüberströmt am Boden gelegen, sagte ein junger Mann dem Sender CNN. Die Polizei ging nach neusten Angaben von einem Schützen aus, wie sie twitterte.

Zuvor hatte sie bestätigt, dass mindestens zwei Menschen getötet und 24 weitere verletzt wurden. Zwölf Opfer befänden sich laut Spital in kritischem Zustand. Auch ein mutmaßlicher Täter sei getötet oder überwältigt worden.



Die Polizei rief die Bevölkerung über Twitter dazu auf, die Gegend nahe der bekannten Casino-Meile und dem Flughafen zu meiden. Außerdem appellierte die Behörde über Twitter, keine Livestreams von dem laufenden Einsatz ins Internet zu stellen. Dies könnte die Einsatzkräfte in Gefahr bringen.

Die Polizei erklärte, sie gehe Berichten nach, dass am Mandalay Bay Casino auf der Vergnügungsmeile der Stadt geschossen werde. Auf Twitter hieß es, zwei Angreifer hätten dort auf Sicherheitskräfte geschossen und das Gebäude sei abgesperrt.

Mindestens zwei Tote

Österreicher dabei

Die Schießerei in Las Vegas, bei der mindestens zwei Menschen getötet und 24 verletzt worden sein sollen, haben zwei Österreicher am Rande mitbekommen. "In der ganzen Innenstadt war Sirenengeheul zu hören, SWAT-Einsatzkommandos waren ebenso unterwegs", berichtete ein APA-Journalist aus Las Vegas.

» Da geht irgendetwas komplett Verrücktes vor «

Offenbar Schüsse sind aus einer automatischen Waffe nach einem Country-Konzert im Freien nahe des bekannten Hotels Mandalay Bay gefallen. "Da geht irgendetwas komplett Verrücktes vor", sagte eine Taxilenkerin über Funk zu einem Kollegen, in dessen Wagen die beiden Österreicher vom Flughafen der größten Stadt im Bundesstaat Nevada am Weg zu ihrem Hotel in die Innestadt waren - ziemlich genau zu dem Zeitpunkt, als die Schüsse in der Innenstadt fielen.

Was genau am Las Vegas Strip vorgefallen ist, blieb vorerst - gegen Mitternacht Ortszeit - offen. Die Situation war unübersichtlich. Die Polizei rief laut CNBC dazu auf, die Innenstadt und den Flughafen zu meiden. Zumindest weitere Schüsse waren zunächst nicht zu hören. "Von einer Festnahme gab es hier vorerst keine Nachrichten", so der Journalist.