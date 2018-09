Die niederländischen Sicherheitsbehörden haben nach eigenen Angaben einen geplanten Terroranschlag mit Sturmgewehren und Sprengstoffgürteln auf eine Großveranstaltung verhindert. Sieben Verdächtige seien festgenommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft in Den Haag am Donnerstag mit. Die Vorbereitungen für die Tat seien "sehr weit fortgeschritten" gewesen.

Die Männer im Alter zwischen 21 und 34 Jahren wurden an vier verschiedenen Orten in den Niederlanden verhaftet. Sie waren bereits seit sechs Monaten überwacht worden. Am Freitag sollen sie vor den Untersuchungsrichter geführt werden.