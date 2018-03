Schock für Familie Geiss: Auf den Weg nach Dubai wird die Familie am Flughafen in Algerien festgehalten und darf nicht weiterfliegen. Und was macht man, wenn einen die algerische Sicherheitskontrolle festnimmt? Man postet ein Video und erklärt den Followern die Lage.

"Auf jeden Fall sind die Geissens jetzt erstmal in Haft", lautet Robert Geiss' Statement, nachdem die Familie verhaftet wurde. Er filmt sich, wie er in einem dunklen Raum sitzt, berichtet der deutsche Fernsehsender VOX.. Bei sich hat er nur seinen Koffer.

Robert und Carmen Geiss hatten kein gültiges Visum

Im Hintergrund sind algerische Sicherheitsmänner in Uniform zu sehen. Grund für die Festnahme: Die Geissens wollten ohne gültiges Visum nach Dubai reisen. Dort war zwar nur ein Aufenthalt für 24 Stunden für die Luxusliebhaber geplant, doch auch für einen einzigen Tag braucht man als Deutscher ein Visum, um in die Stadt der Reichen einzureisen.



