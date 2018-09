AKW Temelin meldete Zwischenfall

Das südböhmische Atomkraftwerk Temelin hat am Montag einen Zwischenfall gemeldet. Zwölf Kubikmeter von "leicht aktivem Kühlwasser" wurden irrtümlich in ein anderes Sammelbecken als geplant gelassen. Der AKW-Sprecher Marek Svitak versicherte, weder Menschen noch die Umwelt seien gefährdet gewesen; alles sei in einem abgeschlossenen technischen Kreislauf geblieben.

Zu dem Zwischenfall kam es bereits am Freitag. Die staatliche tschechische Atombehörde (SUJB) wurde darüber informiert. SUJB-Sprecherin Dana Drabova sprach von einem "Fehler der Mitarbeiter". Die Sicherheitssysteme hätten so gegriffen, wie sie greifen sollten, so Drabova.

Laut dem Melker Vertrag zwischen Tschechien und Österreich werden auch österreichische Behörden einen Bericht über den Zwischenfall erhalten, sagte Svitak.