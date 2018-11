Heißhungerattacken sind die Stolpersteine der meisten Diäten. Das Gefühl des Hungers und der Gier wird ausgelöst, weil dem Körper Nährstoffe fehlen. Auch wer sich von den immer gleichen Lebensmitteln ernährt, läuft Gefahr, von Heißhunger gequält zu werden. Eine 5.000 Jahre alte chinesische Heilmethode verspricht Abhilfe.

1. Bekämpft Heißhunger

Statt unbedacht einen Schokoriegel oder etwas Ähnliches zu verschlingen, drücken Sie einfach 90 Sekunden lang auf das sogenannte „Zentrum des Menschen“. Diese Stelle befindet sich genau zwischen der Nase und dem oberen Rand deiner Oberlippe – sie steuert das Hungergefühl und lässt Ihren Appetit zumindest vorübergehend verschwinden.

Wie funktioniert es? Sie können den Druck auf diesen Punkt eine Minute lang halten oder zusätzlich leicht in kreisenden Bewegungen massieren. Danach lösen Sie und wiederholen die Technik nach kurzer Pause.

2. Hungergefühl verschwindet

Sollten Ihre Gedanken nur ums Essen kreisen, ertasten Sie den Akupressur-Punkt unterhalb Ihrer Knie. Er liegt dort in einer spürbaren Vertiefung am oberen äußeren Ende des Schienbeins. Wie funktioniert es ? Massieren Sie den Punkt auf beiden Körperseiten gleichzeitig etwa ein bis zwei Minuten lang.



3. Regt den Stoffwechsel an

Hier gibt es sogar zwei sehr hilfreiche Punkte: „Vereinte Täler“ liegt genau zwischen deinem Daumen und deinem Zeigefinger, in der Mulde. Tipp : Wenn man die Stelle vier Minuten drückt, wird nicht nur der Stoffwechsel angeregt, auch Heißhunger auf Süßes verschwindet wie von alleine.

4. Hilft gegen Blähbauch

„Magen 36“ kurbelt zudem die Verdauung an – diese Stelle liegt in der kleinen Vertiefung unterhalb deiner Kniescheibe. Sie soll gegen einen Blähbauch genau so wie gegen Heißhungerattacken helfen.+

5. Unterstützt Entgiftung und Fettabbau

Wenn Sie Ihre Arme seitlich eng an deinen Körper legen, finden Sie genau dort, wo Ihre Ellenbogen auf die Haut treffen, die Stellen, an denen die Punkte für die „Dekorierte Pforte“ sind. Wenn du diese circa drei Minuten drückst, unterstützt du die Arbeit der Leber und den Fettabbau.

Wichtiger Nachtrag : Natürlich werden Sie durch die Massage an sich nicht schlank – sie kann aber dabei helfen, aufkommende Heißhungerattacken zu unterdrücken und dadurch Kalorien einzusparen. Buchtipp : Akupressur: Heilung auf den Punkt gebracht (GU Ratgeber Gesundheit) *



