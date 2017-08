Eigentlich essen Sie gar nicht mehr als sonst ... doch die Waage zeigt Ihnen unmissverständlich: Sie haben zugenommen. Wie kann das sein? Sind Sie vielleicht in eine oder möglicherweise gleich mehrere Fettfallen getappt? Wir decken die größten Dickmacher im Büro auf - und verraten Ihnen, wie Sie sie meiden können.

Fehler Nr. 1: Aus Gewohnheit essen

Bevor Sie zum Mahl schreiten, stellen Sie sich folgende Frage: Habe ich wirklich schon Hunger? Oft regiert hier die Macht der Gewohnheit. Doch das kann schnell zu überschüssigen Kilos führen. Gehen Sie daher in sich und hören Sie auf Ihren Bauch. Wenn Sie Hunger haben, essen Sie zu Mittag. Wenn nicht, dann warten Sie einfach noch ein Stündchen. Anderseits sollten Sie aber auch nicht warten, bis Sie der Hunger schlichtweg übermannt. Dann nämlich besteht die Gefahr, dass Sie über das Sättigungsgefühl hinaus und damit mehr essen, als eigentlich notwendig.

Fehler Nr. 2: Ungesunde Snacks

Apropos Hunger: Manche plagt der Hunger schon vor der angepeilten Mittagspause. Andere wiederum schieben die Pause zeitlich hinaus, weil die Zeit einfach nicht da ist. Beide greifen unter Umständen zu einem Sandwich aus dem Automaten oder einem Schokoriegel. Die Grundidee - mit kleinen Snacks die Zeit bis zur Pause überbrücken - ist schon OK. Doch das Was ist es, worauf es ankommt. Greifen Sie lieber zu Obst, Gemüse und Nüssen statt zu kalorienreichen Zwischenmahlzeiten. Unser Tipp: Karottensticks und Nüsse knabbern! Tipps: So snacken Sie gesund.

Fehler Nr. 3: Alles aufessen

Manch einer mag diese Regel aus der guten Elternstube erfolgreich verinnerlicht haben: Gegessen wird, was auf den Teller kommt. - Tun Sie's nicht! Essen Sie nur so viel, wie Sie auch tatsächlich brauchen. Sobald das erste Sättigungsgefühl einsetzt, schieben Sie den Teller beiseite und legen Sie eine kurze Pause ein. Danach entscheiden Sie, ob Sie noch ein bisschen weiter essen wollen oder ob es schon reicht. Hören Sie auf Ihren Bauch! Der weiß am besten, wann es genug ist!

Fehler Nr. 4: Nebenbei essen

Apropos auf den Bauch hören: Wer hinunterschlingt, überschreitet die Sättigungsgrenze schnell. Denn nur wer langsam isst und immer wieder kleine Pausen einlegt, spürt, wann der Körper genug hat. Das Zauberwort heißt: bewusst essen! Nehmen Sie Ihre Mahlzeit mit allen Sinnen wahr, riechen, schmecken und genießen Sie sie! Und speisen Sie um Gottes Willen nicht vor dem PC!

Fehler Nr. 5: Fertiggerichte

Es geht natürlich nicht nur um das Wie viel, sondern auch um das Was: Nichts leichter, als sich in der Mittagspause ein schnelles Fertiggericht vom Supermarkt in die Mikrowelle zu schieben. Doch über kurz oder lang rächt sich diese Gewohnheit, da diese Speisen meist reich an versteckten Kalorien sind. Setzen Sie daher auf Selbstgekochtes - egal ob aus der eigenen Küche oder dem Bioladen nebenan. Während sich im Winter Suppen gut machen, punkten im Sommer Salate.

Fehler Nr. 6: Große Portionen

Bedenken Sie: Wer einen Bürojob verrichtet, braucht in der Regel weniger Kalorien als jemand, der den ganzen Tag auf der Baustelle schuftet. Passen Sie die Portion daher Ihrem tatsächlichen Bedarf an.

Fehler Nr. 7: Essen statt trinken

Es kann schon mal vorkommen, dass wir Durst mit Hunger verwechseln. Daher: Bevor Sie sich einen Snack genehmigen, trinken Sie erst mal ein Glas Wasser. Ist das Hungergefühl unverändert, können Sie sich dann immer noch eine Mahlzeit genehmigen.