Nach einem schweren Busunfall auf der Autobahn 9 in Bayern gehen die Ermittler offiziell vom Tod von 18 Menschen aus. Die vermissten 18 Businsassen "dürften wohl in dem brennenden Reisebus ums Leben gekommen sein", teilten das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Hof am Montag mit. Bei den Businsassen handle es sich um eine Seniorengruppe aus Sachsen.

Nach einem Reisebusunfall auf der Autobahn 9 in Oberfranken haben sich am Montag die Hinweise verdichtet, dass es viele Tote gegeben hat. Es sei unwahrscheinlich, dass sich noch jemand habe retten können und verletzt in der Umgebung liege, sagte ein Feuerwehrsprecher. Um die Unfallstelle herum gebe es Wildschutzzäune, über die vermutlich niemand geklettert sei. Als die Feuerwehr Montagfrüh an der Unglücksstelle eintraf, habe der Bus in Vollbrand gestanden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Bis dahin hätten sich schon viele Menschen in Sicherheit gebracht. "In dem Moment, in dem wir eintrafen, kam niemand mehr aus dem Bus", sagte der Sprecher.

Aus der Oberlausitz kommend, hatte der Bus in der Früh Station am Dresdner Hauptbahnhof gemacht und Reisende aufgenommen. Kurz nach 7.00 Uhr war er bei Münchberg verunglückt.

Polizisten bereiteten sich vor, Angehörige der Todesopfer zu informieren

In dem Reisebus, der Montagfrüh auf der A9 in Oberfranken verunglückt ist, saßen Fahrgäste aus der Oberlausitz und dem Großraum Dresden. Mitarbeiter der Polizeidirektion Dresden bereiteten sich darauf vor, die Angehörigen der Todesopfer zu informieren.

Nach Angaben der Ermittler sollen Spezialisten der Rechtsmedizin und des deutschen Bundeskriminalamts die Leichen aus dem Bus bergen und identifizieren. Von den insgesamt 48 Businsassen seien 31 in umliegende Krankenhäuser gebracht worden, einige von ihnen seien schwer verletzt. Von den verletzten Passagieren befanden sich mehrere in Lebensgefahr. Zur genauen Zahl der lebensgefährlich Verletzten konnte eine Polizeisprecherin keine Angaben machen. Mehrere Menschen seien mit Rettungshubschraubern in Kliniken gebracht worden.

Merkel zeigte sich bestürzt

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich bestürzt über den schweren Busunfall gezeigt. Sie habe "mit großer Bestürzung" auf das Unglück reagiert, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Das Mitgefühl gelte den Opfern und ihren Angehörigen. Der deutsche Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) machte sich auf den Weg zur Unglücksstelle.



Unfallstelle abgesperrt, lange Staus

Die Unfallstelle wurde weiträumig abgesperrt. Am Unfallort waren zahlreiche Rettungskräfte von Feuerwehren, Polizei und Technischem Hilfswerk im Einsatz. Auch mehrere Rettungshubschrauber waren an Ort und Stelle. Die A9 wurde im Bereich der Unfallstelle in beiden Fahrtrichtungen gesperrt, es entwickelten sich lange Staus.

Für besorgte Angehörige wurde eine zentrale Telefonnummer eingerichtet. Unter der Rufnummer 0800 / 7766350 können sie sich an die Gemeinsame Auskunfts- und Vermisstenstelle wenden. Auch Zeugen können sich hier melden.