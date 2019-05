Gratis-Sonnenskilauf. Das erste Ski-Gebiet in Österreich öffnet wieder seine Pforten. Die aktuelle Wettersituation und die Eisheiligen machen es möglich: Skifahren im Mai! Der Hochkar öffnet am Wochenende (18. und 19. Mai) gratis seine Pisten. „Wir stehen mitten in der Vorbereitung des Sommerbetriebes. Skifahren am Hochkar Mitte Mai - das gab es bisher noch nie.“ Geschäftsführer Rainer Rohregger.