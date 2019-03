Vor wenigen Tagen noch eine Schreckensmeldung zu Sybille Rauch, nun gibt es Happy End. Niemand geringerer als Toni Polster bewahrt die ehemalige Erotikdarstellerin davor, ins Sexgewerbe gehen zu müssen.

Wie bereits angeboten, eilt Toni Polster und die SC Wiener Viktoria zur Rettung der 58-Jährigen. Auf seiner Instagram-Seite hat der Verein den ersten Arbeitstag von Sybille Rauch in der Gastronomie bekanntgegeben.

"Wir sind ein Verein der soziale Verantwortung übernimmt und Menschen eine Chance gibt! Sibylle hat diese Chance verdient, wir schauen in die Zukunft und wir möchten sie in ein selbstbestimmtes Leben begleiten!“, heißt es weiter. Bleibt also nur noch zu hoffen, dass die ehemalige Schauspielerin kein weiteres Mal abstürzt.

Zuvor hatte die Blondine angekündigt, Inserate unter sexmagazin.at zu schalten und 100 Euro pro Date zu verlangen. Da sie nach ihrem Auftritt im Dschungelcamp von ihrem Gönner und auch von ihrem Manager verlassen worden war, sah sich Rauch dazu gezwungen ins Sexgewerbe zurückzukehren.