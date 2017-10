Fünf Jahre nach der Scheidung von Katie Holmes und Tom Cruise ist die Schauspielerin wieder glücklich liiert - und zwar mit Jamie Foxx. Und offenbar hat auch der Actionheld eine neue Liebe gefunden. Angeblich plant er sogar bereits, mit seiner Angebeteten Vanessa Kirby vor den Traualtar zu treten.

Für die Dreharbeiten zu "Mission Impossible 6" standen Tom Cruise und Vanessa Kirby gemeinsam vor der Kamera. Der 55-Jährige hatte sich die 29-Jährige als seine Partnerin gewünscht, angeblich hat er sich in sie verschaut, als er sie als Prinzessin Margaret in der Netflix-Serie "The Crown" sah.

Als Vanessa tatsächlich zum Casting kam, hatte sie die Rolle sicher. Am Set verstanden sich die Schauspieler äußerst gut, es soll nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera gefunkt haben. "Tom wurde von ihrem endlosen Charme und ihrer Energie geradezu umgehauen", berichtet ein Insider gegenüber der Zeitschrift "In Touch".

Wie US-Medien berichten, soll Tom Cruise sogar bereits seine vierte Hochzeit - vor Katie Holmes war er bereits mit Nicole Kidman und Mimi Rogers verheiratet - planen. "Er glaubt, dass Vanessa die perfekte nächste Frau für ihn ist", meint der Insider, laut dem der Scientologe vor hat, seiner Freundin demnächst einen Antrag zu machen und bis zum Frühjahr unter die Haube zu kommen.

Offiziell haben Tom und Vanessa jedoch noch nicht einmal ihre Beziehung bestätigt. Doch bei Mr. Cruise kann alles ganz schnell gehen. Bei ihm und Katie lagen zwischen dem Kennenlernen und dem Heiratsantrag immerhin kaum zwei Monate.

