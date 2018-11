Übergewicht ist bei Hunden ebensoweit verbreitet, wie bei Menschen und kann auf die Dauer zu Gesundheitsproblemen führen. Was tun?

Nach Angaben des Instituts für Tierernährung, Ernährungsschäden und Diätetik an der Universität Leipzig werden für die Industrieländer Mitteleuropas mittlerweile rund 40 Prozent der Hunde und Katzen als übergewichtig eingeschätzt. "Man geht davon aus, dass heutzutage von den in Haushalten lebenden Hunden und Katzen circa 20 bis 30 Prozent mehr von Übergewicht betroffen sind als noch vor 50 Jahren", sagte Cornelia Rückert, Mitarbeiterin am Institut.

Übergewicht erhöht auch bei Tieren das Risiko für Diabetes , Herz-Kreislauf- und Gelenkerkrankungen . Wir klären auf, ab wann man von Übergewicht beim Hund sprechen kann, welche Ursachen dieses Übergewicht haben kann und verraten, wie sie ihren Vierbeiner wieder auf ein gesundes Gewicht bringen können.

Erkennen: Ist mein Hund übergewichtig?

Bei Hunden spricht man von Übergewicht, wenn der Hund um mehr als 10% vom rasseüblichen Gewicht abweicht. Weicht er um mehr als 20% von seinem rassetypischen Gewicht ab, spricht man von Fettleibigkeit (Adipositas).

Wie wiege ich meinen Hund richtig?

Der einfachste Weg: Lassen Sie Ihren Hund regelmäßig in der Tierarztpraxis wiegen. Wenn Sie den Hund Zuhause wiegen wollen, geht das am einfachsten mit einer Transportbox* . Den Hund in die Box geben und auf die Wage stellen. Das Gewicht abzüglich das Gewicht der Box, ist das Gewicht des Hundes.

Übergewichtigkeit ertasten

Wer keine Waage zur Hund hat, der muss sich auf seinen Tastsinn verlassen. Für eine Schätzung reicht es, die Rippen des Hundes zu ertasten. Sind sie bei leichtem Druck seitlich auf die Brust direkt spürbar, ist er nicht zu dick. Liegt eine Fettschicht darüber, sollte der Hund abnehmen. Sind die Rippen gar nicht mehr fühlbar, dann ist der Hund adipös.

Ursachen von Übergewicht

Nimmt der Hund über einen längeren Zeitraum mehr Kalorien zu sich, als er verbraucht, wird diese überschüssige Energie in Körperfett umgewandelt und Übergewicht entsteht. Die Ursachen für Übergewicht können vielseitig sein:

zu wenig Bewegung

zu viele Hundeleckerlis

zu große Mahlzeiten

zu gehaltvolle Zwischenmahlzeiten

zu gehaltvolles Hundefutter

Folgen von Übergewicht

Die überflüssigen Kilos sehen nicht nur ungesund aus, nein, sie können auch krankmachen.

Übergewicht belastet die Gelenke

Schwächt die Abwehr

Schwächt Lungen- und Zwerchfellfunktion

Anfälligkeit für Krankheiten, Tumore oder Allergien steigt

Diabetes

Bluthochdruck

geringere Lebensqualität

geringere Lebenserwartung

Handeln: Hundediät - Wie funktioniert sie?

Hunde-Diäten sollten besonders bei starkem Übergewicht vom Tierarzt begleitet werden. Ein Gang zum Tierarzt wird zudem empfohlen, um mögliche Krankheiten auszuschließen. Beispielsweise kann eine Unterfunktion der Schilddrüse oder eine Nebennierenüberfunktion Übergewicht bedingen. Lassen Sie den Hund aus diesem Grunde vorher durchchecken! Sollte keine Erkrankung vorliegen, hier einige Tipps, damit die überschüssigen Kilos purzeln:

Bewegung, Bewegung, Bewegung

Bewegung ist das A und O. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Hund gern und oft aktiv ist. Regelmäßiges Spielen und lange Spaziergänge sind effektive Energieverbraucher, die sich positiv auf das Körpergewicht niederschlagen.

Ihr Hund wird es Ihnen im Nachhinein danken. Wenn er zu viel Hundefutter oder Hundekekse einfordert lieber ein Mal zu oft "nein" sagen.

die tägliche Energiezufuhr sollte realistisch geprüft und reduziert werden. Der Tierarzt kann hier eine realistische Einschätzung geben.

Achten Sie auf eine bewusste und kalorienarme Ernährung.



Fütterung durch Suchspiele? Eine gute Ideen, um den Hund zu mehr Bewegung zu animieren. Verstreuen Sie Trockenfutter im Garten oder verstecken Sie die Leckerli in der Wohnung. Ihr Hund bewegt sich bei der Suche und strengt zudem seine Nase an.

Bleiben Sie konsequent und halten Sie sich genau an den vom Tierarzt empfohlenen Diätplan

Ein Schnüffelteppich für Hunde* animiert den Hund und macht die Futtersuche zur Herausforderung

