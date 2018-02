Vor wenigen Tagen erlaubte Sophia Thomalla sich einen Spaß auf Instagram: Für 100 000 Likes wolle sie sich ein Justin-Bieber-Tattoo stechen lassen. Für 200 000 Likes, so der TV-Star, gebe es Helene Fischer unter die Haut, für eine halbe Million Herzchen „Helene und Florian“. Nun hat das Posting mehr als 275.000 Likes gesammelt – und das Model verkündet den ihren Aufruf wahr zu machen.

"Wettschulden sind Ehrenschulden", mit diesen Worten kündigte Sophia Thomalla nun an, Wort halten zu wollen. Es geht bei der Ankündigung auf Instagram um ihr zukünftiges Tattoo von Schlagerqueen Helene Fischer Denn nun steht auch der Termin beim Tätowierer fest. "Und ich freue mich drauf!" Der Stichtag für die Tätowierung demnach der 28.03.2018.

Die Vorgeschichte der Tattoo-Challenge

Anfang dieser Woche hatte Thomalla auf Instagram ein Bild gepostete, das ankündigte, dass sie sich bei 100.000 Likes ein Tattoo von Justin Bieber tätowieren lassen werde. Dazu kommentierte sie, dass es bei 200.000 Likes Helene Fischer werden würde.

© APA/GEORG HOCHMUTH

Bei 500.000 wolle sie sich sogar ein Tattoo von Fischer und ihrem Partner Florian Silbereisen stechen lassen. Die Tattoo-Challenge knackte die 200.000-Like-Marke und so entschieden die Instagram-Follower das Rennen für Helene Fischer.

Unterstützung von Helene Fischer

Das könnte auch daran liegen, dass es Hilfe von dem Tattoo-Motiv selbst gab. Am Mittwoch forderte Helene Fischer ebenfalls via Instagram auf, bei der Challenge mitzumachen. "Wir helfen doch immer gerne... Last den Traum von Sophia Thomalla wahr werden! Ein Tattoo für die Ewigkeit", kommentierte Fischer ein Konzert-Video, in dem sie die Fans nochmal zum Abstimmen aufforderte.