Italien, Kroatien und Co. sind die Klassiker in puncto Strandurlaub. Europa hat aber so viel mehr zu bieten. Und das Beste daran: Wer bereit ist, die gewohnten Sommergefilde zu verlassen, kann einen Haufen Geld sparen. In diesen europäischen Ländern ist der Strandurlaub am günstigsten.

Das Reisemagazin "travelcircus.de" hat sich auf die Suche nach jenen europäischen Ländern gemacht, in denen der Strandurlaub am günstigsten ist. Unter die Lupe genommen wurden 244 Strände in 31 europäischen Ländern. Hier wurden die Preise für Sonnencreme, Mittagessen, Wasser, Bier, Eis und eine Strandliege beziehungsweise einen Strandkorb für je zwei Personen pro Tag verglichen. Eines gleich mal vorweg: Ein Tag am Strand kostet in jenem Land, das die Top 10 anführt, gerade einmal ein Viertel von dem, was man beispielsweise in Frankreich (65,01 Euro) und in Monaco (65,64 Euro) hinblättern muss.

10. Platz: Zypern

Über drei Millionen Urlauber verschlägt es Jahr für Jahr nach Zypern. Kein Wunder, finden sich hier doch wunderschöne versteckte Buchten und feine Sandstrände. Und auch preislich kann diese Urlaubsdestination mithalten. Fürs leibliche Wohl inklusive Sonnencreme und Strandliege müssen zwei Personen pro Tag 38,05 Euro zahlen. Könnte schlimmer sein!

9. Platz: Deutschland

Die Nord- und die Ostsee locken mit einer Vielzahl traumhafter Strände. Der Lister Ellenbogen auf der Nordseeinsel Sylt gilt als der schönste Strand Deutschlands. Doch auch anderenorts kann man bei unseren Nachbarn schön - und vor allem günstig - strandurlauben. Im Schnitt sind hier für einen Tag am Strand zu zweit 36,56 Euro zu berappen.

8. Platz: Lettland

Breite Sandstrände, umgeben vom Grün dichter Wälder. Das erwartet Urlauber an der Küste Lettlands, wo zwei Personen für durchschnittlich 29,35 Euro einen Tag am Strand inklusive Verköstigung, Sonnenschutz und Liege verbringen können.

7. Platz: Rumänien

Der älteste und bedeutendste Badeort in Rumänien ist Mamaia, auch die "Riviera des Ostens" genannt. Doch Mamaia ist nur einer unter vielen Badeorten, erstreckt sich die rumänische Schwarzmeerküste doch über insgesamt 245 Kilometer. Ein Tag am Strand kostet hier 28,94 Euro.

6. Platz: Russland

Zugegeben, wenn man an Russland denkt, kommt einem nicht sofort der Gedanke an einen Strandurlaub in den Sinn. Doch auch das ist möglich - wenn die Temperaturen vielleicht auch weniger zum Baden einladen. Warum denn aber nicht bei einem ausgedehnten Spaziergang entspannen? Ein Strandtag in Russland kommt durchschnittlich auf 28,70 Euro.

5. Platz: Polen

Noch ein bisschen günstiger als in Russland (und vermutlich auch ein bisschen wärmer) ist ein Tag am Strand in Polen. Hier müssen Urlauber für Speis und Trank, Sonnencreme und Sonnenliege mit einem Preis von rund 23,72 Euro für zwei Personen rechnen.

4. Platz: Bulgarien

Die Schwarzmeerküste Bulgariens trumpft mit langen, von feinem Sand überzogenen Stränden und Buchten auf. Außerdem finden sich hier zahlreiche Restaurants und Cafés. Wer hier einen Tag einplant, muss mit rund 23,54 Euro rechnen. Übrigens: Unweit des Strandes warten historische Stätten auf geschichtsinteressierte Besucher. Für Abwechslung ist also gesorgt.

3. Platz: Albanien

Albanien zählt in puncto Strandurlaub nach wie vor zu den Geheimtipps. Umso besser, kann man hier doch nicht nur abseits des Massentourismus, sondern auch noch günstig urlauben. Ein Tag am Strand kommt für zwei Personen auf rund 23,25 Euro.

2. Platz: Ukraine

Die Ukraine ist nicht nur für ihre orthodoxen Kirchen und das dicht bewaldete Gebirge, sondern auch für die Schwarzmeerküste bekannt. Im Schwarzen Meer kann man übrigens bis in den Oktober hinein baden. Ideal also für einen Strandurlaub außerhalb der Saison. Ein Tag am Strand kostet in der Ukraine im Schnitt 22,81 Euro.

1. Platz: Türkei

Aufgrund der politischen Gegebenheiten hat der Tourismus in der Türkei in den letzten Jahren stark gelitten. Nach und nach steigt der Beliebtheitsgrad der Türkei als Urlaubsdestination aber wieder. Das ist nicht zuletzt den niedrigen Preisen zu verdanken. Ein Tag am Strand für zwei Personen kostet hier gerade einmal 16,38 Euro.

