Italien-Urlaub fernab des Massentourismus. Ja, das geht. Dazu können, müssen Sie aber nicht erst die Spitze des Stiefels bereisen. Wir haben für Sie sieben Geheimtipps für eine wunderbare Auszeit in Bella Italia.

Pisciotta, Kampanien

© iStockphoto.com

Die rund 2.600 Seelen große Gemeinde in der Provinz Salerno ist gerade einmal 30 Quadratkilometer groß. Das Stadtbild ist von einfachen, aus Stein erbauten Häusern geprägt, die über kleine Gassen und jede Menge Stufen miteinander verbunden sind. Wer den Aufenthalt in dem winzigen Bergdorf mit einem Strandurlaub kombinieren will, muss den etwas beschwerlichen Abstieg zum Meer in Kauf nehmen. Die Mühe lohnt sich aber, sucht man hier doch vergebens nach Touristen. Einen Besuch wert ist auch der nahe gelegene Nationalpark Cilento und Vallo Di Diano, der zweitgrößte seiner Art in ganz Italien und seit 1998 Unesco-Welterbe.





Tremiti-Inseln, Apulien

© iStockphoto.com

Wer völlige Abgeschiedenheit sucht, wird hier fündig: Gerade einmal 500 Einwohner umfasst die in der italienischen Adria nördlich des Sporns liegende Inselgruppe. Nur zwei der insgesamt fünf Eilande, die allesamt zum Nationalpark Gargano gehören, sind bewohnt. Dabei handelt es sich um San Nicola und San Domino. Umgeben von schroffen Felsen und dem satten Grün der Pinienwälder lockt Letztere sogar mit einem Sandstrand. Das eigentliche Highlight findet sich aber unter dem Meeresspiegel: Farbenprächtige Fischschwärme, Korallen und gleich mehrere leicht zugängliche Unterwasserhöhlen machen den Tauchgang zu einem unvergesslichen Erlebnis.





Cervo, Ligurien

© iStockphoto.com

Die in der Provinz Imperia angesiedelte 1.160-Seelen-Gemeinde wurde bereits mehrmals zu einem der schönsten Orte Italiens gewählt. Und das, wie wir meinen, zu Recht. Auf dem Hügel direkt am Meer schmiegen sich in Pastelltönen gehaltene Häuser aneinander. Die mittelalterliche Altstadt ist fast durchgängig Fußgängerzone. Ab und an rollt eines der für den italienischen Raum typischen dreirädrigen Gefährte vorbei. Anders im westlichen und südlichen Teil des Dorfes, durch das die weltbekannte "Via Aurelia" führt. In nur wenigen Minuten lässt sich der am Fuße des Hügels gelegene Kiesstrand erreichen. Kulturfreunde kommen bei Veranstaltungen wie dem Internationalen Festival für Kammermusik auf ihre Kosten.





Chioggia, Venetien

© iStockphoto.com

Nicht umsonst trägt die über eine Steinbrücke mit dem Festland verbundene Stadt Chioggia den Beinamen "Klein-Venedig". Genauso wie ihre große Schwester wurde auch sie einst auf Holzpfählern errichtet. Das Stadtbild ist geprägt von pittoresken Brücken, kleinen Gassen und bunten Häusern, hinter denen hier und dort ein Glockentürmchen emporragt. Selbst venezianische Paläste hat das kleine, im Süden der Lagune von Venedig gelegene Fischerstädtchen zu bieten, von breiten Sandstränden ganz zu schweigen. Anders als Venedig ist Chioggia aber kein Touristenmagnet sondergleichen.





Polignano a Mare, Apulien

© iStockphoto.com

Über den schroff aus dem Meer herausragenden Klippen schmiegt sich ein weiß gekalktes Häuschen an das andere. Darunter glitzert das türkisfarbene Meer, das nicht nur mit seiner traumhaften Farbe lockt. Der Strand selbst ist mit der höchsten Qualitätsstufe des Landes ausgezeichnet, der sogenannten "Bandiera Blu". Abenteurer freuen sich hier über eine Vielzahl an Grotten, deren eine auch für kulinarische Hochgenüsse sorgt. In dem Höhlenrestaurant "Grotta Palazzese" gibt es zu den servierten Köstlichkeiten eine frische Salzbrise und Meeresrauschen inklusive.





Matera, Basilikata

© iStockphoto.com

Können Sie sich vorstellen, in einer Höhle zu wohnen? In Matera, 200 Kilometer östlich von Neapel gelegen, war das bis vor gar nicht allzu langer Zeit noch gelebter Alltag. Bis in die 1950er Jahre wohnten hier Menschen in Höhlen - ohne Strom und fließend Wasser. In den 1960er Jahren wurden sie allerdings in neu erbaute Wohnblocks umgesiedelt. Heute besteht die Altstadt zu einem großen Teil aus Höhlensiedlungen, den sogenannten Sassi, die im Jahr 1993 zum Unesco-Welterbe erhoben wurden. Matera hat etwas Mystisches an sich, wozu nicht zuletzt die aus dem 10. Jahrhundert stammende Klosteranlage und mehrere in den nackten Felsen geschlagene Kirchen beitragen.





Pontinische Inseln, Latium

© iStockphoto.com

Wer hier urlaubt, hat die Qual der Wahl. Die Inselgruppe im Tyrrhenischen Teil des Mittelmeers umfasst insgesamt sechs Eilande. Ihr Namensgeber, die Insel Ponza, wartet mit der besten touristischen Infrastruktur auf. Auf der Insel Gavi dagegen finden sich - abgesehen von einer kleinen, bewohnten Hütte - keine menschlichen Siedlungen. Santo Stefano wiederum lockt mit einer Sehenswürdigkeit der besonderen Art: Das Ende des 18. Jahrhunderts in Form eines Hufeisens erbaute Gebäude diente einst als Gefängnis. Eines aber haben sämtliche sechs Inseln gemein: Sie alle locken mit schimmernden Buchten und kristallklarem Wasser.