Der Klatsch des Tages

Gottschalk twittert sich in Weihnachtsstimmung

Thomas Gottschalk hat sichtlich Spaß an der Vorweihnachtszeit - und lässt sich diesen weder von den Waldbränden noch von kleinen Meinungsverschiedenheiten verderben. Auf Twitter postet der 67-Jährige seit voriger Woche täglich Einblicke in seine Festtagsvorbereitungen im kalifornischen Malibu.

Zurück in LA. Der Christbaum ist angezündet und der Wald brennt gleich mit. Schöne Bescherung! pic.twitter.com/v08PL1oIKR — Thomas Gottschalk (@herbstblond) 14. Dezember 2017

Seinen ersten Weihnachts-Post twitterte Gottschalk am vergangenen Donnerstag. "Zurück in LA. Der Christbaum ist angezündet und der Wald brennt gleich mit. Schöne Bescherung!", schrieb der frühere "Wetten, dass..?"-Moderator zu einem Bild von den schweren Waldbränden, die Kalifornien derzeit heimsuchen. Am Freitag gab er dann "vorerst Entwarnung".

Fand meine Frau nicht lustig! Ich musste das Jesulein wieder reinsetzen. pic.twitter.com/ENryWYL3u8 — Thomas Gottschalk (@herbstblond) 16. Dezember 2017

Weiter ging Gottschalks "Weihnachten in Malibu"-Serie mit dem Bild einer Hasenfigur, die an Stelle des Jesuskinds in einer Weihnachtskrippe lag - was seine Frau "nicht lustig" gefunden habe. Es folgte das Bild eines umgekippten Weihnachtsbaums im Garten und eines der Hauskatze, die der Krippe einen Besuch abstattete.

Weihnachten in Malibu, nächste Folge:

Mein Hase ist aus der Krippe geflogen, aber die Katze meiner Frau darf alles! pic.twitter.com/o7ubegyUaZ — Thomas Gottschalk (@herbstblond) 18. Dezember 2017

Am Montag (Ortszeit) twitterte Gottschalk dann gleich einen ganzen Dialog mit Ehefrau Thea. Nach dem Motto "Letztes Jahr war mehr Lametta" diskutieren die beiden über den Beschmückungsgrad ihres Baums. "Thomas: Schön! Thea: Der muss doch noch geschmückt werden. Thomas: So gefällt er mir fast besser. Thea: Das glaub ich. Die Kiste mit dem Weihnachtsschmuck ist am Dachboden ..."

Weihnachten in Malibu

Die Serie



Thomas: Schön!

Thea: Der muss doch noch geschmückt werden.

Thomas: So gefällt er mir fast besser.

Thea: Das glaub ich. Die Kiste mit dem Weihnachtsschmuck ist am Dachboden...

Thomas: Ich würde ihn so lassen.

Thea: ... in der Umzugskiste

Thomas: OK pic.twitter.com/PXVU3HgC5N — Thomas Gottschalk (@herbstblond) 19. Dezember 2017





Ehemaliger Porsche von Kai Pflaume in NÖ zum Verkauf

Im niederösterreichischen Zwettl steht ein Porsche 996 Carrera 4 zum Verkauf, der dem deutschen TV-Moderator Kai Pflaume gehört hat. "Fahrzeug mit prominentem Vorbesitz", heißt es in dem privaten Angebot auf der Plattform www.willhaben.at. Es handelt sich um den ehemaligen Sportwagen des diesjährigen Bambi-Preis-Gewinners Kai Pflaume, teilte willhaben dazu am Dienstag in einer Aussendung mit.

© imago/Spöttel Picture Kai Pflaume

Das Auto mit Automatik-Getriebe wird zum Fixpreis von 28.996 Euro angeboten. Der Porsche mit Erstzulassung April 1999 hatte laut der Anzeige inklusive Pflaume bereits drei Vorbesitzer und ist 161.700 Kilometer gefahren worden.

Matt Damon erntet Kritik

Matt Damon wünscht sich mehr Aufmerksamkeit für Männer, die sich Frauen gegenüber anständig benehmen. "Wir sind an einem Wendepunkt, und das ist großartig", sagte der 47-Jährige dem Magazin "Business Insider" zur #MeToo-Debatte, in der unzählige Frauen in aller Welt von Belästigungs- und Missbrauchserfahrungen berichten.

Es werde nicht genug darüber gesprochen, "dass verdammt viele Typen - die Mehrzahl der Typen mit denen ich gearbeitet habe - diese Dinge nicht tun", betonte Damon. Er belästige niemanden, und die meisten Menschen, die er kenne, täten dies auch nicht.

© imago/UPI Photo

Kritiker hatten Damon zuletzt vorgeworfen, Anschuldigungen gegen sexuell übergriffige Männer zu relativieren. So hatte der Hollywoodstar in der vergangenen Woche dem Sender ABC News gesagt, es gebe ein ganzes "Spektrum von Verhaltensweisen": Es sei etwas Anderes, jemandem den Po zu tätscheln, als jemanden zu vergewaltigen. Beide Verhaltensweisen müssten bekämpft werden, man dürfe die Dinge aber nicht miteinander vermischen.

Fans und Kollegen distanzierten sich daraufhin von dem Schauspieler. US-Schauspielerin Alyssa Milano twitterte: "Wir sind nicht empört, weil uns jemand auf einem Bild an den Arsch grapscht. Wir sind empört, weil man uns das Gefühl gegeben hat, das sei normal." Sie selbst sei Opfer jedes Verhaltens dieses "Spektrums" gewesen - "und sie alle schmerzen". Damons Co-Star aus "Good Will Hunting", Minnie Driver, sagte dem "Guardian", es gebe bei Missbrauch keine Hierarchie, und es sei nicht die Aufgabe von Männern, darüber zu urteilen: "Für Männer ist es jetzt an der Zeit, einfach zuzuhören und ein einziges Mal keine Meinung dazu zu haben."

Todesschütze droht Jay-Z

George Zimmerman, der Todesschütze des in den USA erschossenen Trayvon Martin, hat US-Rapper Jay-Z (48) wegen eines Filmprojekts über den schwarzen Teenager gedroht. Ein Filmteam habe Zimmermans Eltern und seinen Onkel in ihrem Zuhause in Florida aufgesucht und belästigt, sagte Zimmerman der Website "The Blast".

© imago/UPI Photo

Dort laufen derzeit Dreharbeiten für eine von Jay-Z geplante, sechsteilige Doku-Serie über Martin und die Umstände seines Todes, der in den USA eine Welle an Demonstrationen ausgelöst hatte. Zimmerman, der als privater Nachbarschaftswächter arbeitete, hatte Martin 2012 in Sanford (Florida) erschossen, als dieser auf dem Nachhauseweg war. Eine Jury befand ihn für unschuldig. Martin ist eines der bekanntesten Beispiele von unbewaffneten Schwarzen, die in den USA von Weißen erschossen wurden. Der Tod des 17-Jährigen hatte zur Gründung der Schwarzen-Bewegung "Black Lives Matter" geführt.

Jeder, der seine Eltern belästige, werde "an einen Alligator verfüttert", sagte Zimmerman laut dem Bericht vom Samstag. "Ich weiß, wie ich mit Leuten umgehe, die sich mit mir anlegen, das mache ich seit Februar 2012", sagte er mit Verweis auf das Datum von Martins Tod. Rapper Snoop Dogg verteidigte Jay-Z in einem Kommentar auf Instagram und warnte davor, ihm auch nur "ein Haar zu krümmen".

Jay-Z hatte sich im März die Filmrechte an zwei Büchern über Martin gesichert. Ob die Doku-Serie fertiggestellt wird, ist allerdings offen, da die Produktionsfirma von Harvey Weinstein nach dessen Skandal wegen mutmaßlicher sexueller Übergriffe in Geldnot ist.

RTL-Dschungelcamp startet am 19. Jänner

Genau 16 Tage lang will die RTL-Dschungelshow "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Jänner die Aufmerksamkeit des Fernsehpublikums für sich beanspruchen. Das teilte der Kölner Privatsender am Montag mit. Die Eröffnungsshow ist am 19. Jänner ab 21.15 Uhr zu sehen, alle weiteren Sendungen wie üblich täglich um 22.15 Uhr, zum Teil live aus dem TV-Lager in Australien mit seinen Teilnehmern.

© RTL / Stefan Menne Die Moderatoren Daniel Hartwich und Sonja Zietlow mit dem letzten Dschungelkönig Marc Terenzi

Das Finale ist am 3. Februar (22.15 Uhr) zu sehen, das Wiedersehen der Stars und Sternchen am 4. Februar (20.15 Uhr). In der Show geht es um die Nachfolge von Musiker Marc Terenzi, der Anfang 2017 zum "Dschungelkönig" gekrönt wurde. Als Teilnehmer der 12. Staffel sind unter anderem Ex-Fußball-Profi Ansgar Brinkmann (48), Sänger Sydney Youngblood (57), Schauspielerin Sandra Steffl (47), Fotomodell Tatjana Gsell (46) und Ex-Model Natascha Ochsenknecht (53) im Gespräch. Sie müssen Spielchen absolvieren, die zum Teil an die Ekelgrenze gehen können, um die meisten Stimmen des TV-Publikums zu bekommen und damit den Titel Dschungelkönigin oder -könig zu ergattern.

Jason Priestley hat Harvey Weinstein geschlagen

Hätte man Jason Priestley gefragt, hätte der wohl schon viel früher nicht allzu Gutes über Harvey Weinstein berichten können. Der ehemalige "Beverly Hills 90210"-Star erklärte nun auf Twitter, er sei vor Jahren auf einer Party mit dem mächtigen Produzenten aneinandergeraten. Nachdem zuletzt berichtet wurde, dass Weinstein versucht haben soll, die Karrieren von Schauspielerinnen zu zerstören, die seine Wünsche nicht erfüllen wollten, meinte die Synchronsprecherin Tara Strong, dass dies womöglich auch ihrem Freund Jason Priestley passiert sei.

Of course there is more to the story... ‘95 Golden Globes... at the Miramax Party... Harvey told me I had to leave... I was leaving when he grabbed me by the arm and said “ what are you doing?” I said “ you told me leave, I’m leaving” — Jason Priestley (@Jason_Priestley) 15. Dezember 2017

Bei den Golden Globes im Jahr 1995 schlug Jason Priestley Weinstein ins Gesicht. Dieser habe ihn zuvor aufgefordert, die Party zu verlassen, als er sich tatsächlich auf den Weg machte, hätte der Produzent ihn am Arm gepackt und gefragt: "Was machst du?". "Du hast gesagt, ich soll verschwinden, also gehe ich", antwortete Priestley. Daraufhin entbrannte ein Streit, Weinstein wurde laut Aussage des Schauspielers aggressiv und meinte: "Warum besprechen wir das nicht draußen?". Priestley wollte das nicht, stieß den Produzenten von sich und Schlug ihm ins Gesicht. Weshalb es damals zum Eklat kam, verriet der 48-Jährige nicht.

Kaia Gerber ist frisch verliebt

Kaia Gerber, die 16-jährige Tochter von Topmodel Cindy Crawford, hat ihren ersten Freund. Das Nachwuchsmodel, das derzeit sehr gefragt ist, ist mit dem 17-jährigen Fenton Merkell liiert. Wie die "Daily Mail" unter Berufung auf einen Insider berichtet, sollen die beiden sich über ihre Mütter kennengelernt haben und schon seit längerer Zeit gute Freunde sein. "Die Beziehung ist noch ganz frisch, aber sie sind schon ganz vertraut und wirken sehr glücklich zusammen."

© www.PPS.at Kaia Gerber

Fenton Merkell ist genau wie Kaia Model, seine Mutter ist die britische Schauspielerin Patsy Palmer, die man unter anderem aus der Serie "East Enders" kennt.

Ein Beitrag geteilt von ғᴇɴᴛᴏɴ ᴍᴇʀᴋᴇʟʟ (@fentonmerkell) am 15. Dez 2017 um 16:13 Uhr





Charles und Camilla in Feierlaune auf Weihnachtskarte

Royals in Feierlaune: Der britische Thronfolger Prinz Charles und Herzogin Camilla haben ihre diesjährige offizielle Weihnachtskarte vorgestellt. Die am Montag in London präsentierte Karte zeigt ein Bild des strahlenden Paares während einer Sommer-Party zum 70. Geburtstag Camillas auf dem englischen Landsitz Highgrove.

© Victoria Jones/Handout via REUTERS Charles' und Camillas Weihnachtskarte

Sie trägt ein weißes Kleid der Modedesignerin Anna Valentine, er ein schwarzes Sakko und eine schwarze Fliege. Die Herzogin von Cornwall hatte am 17. Juli ihren runden Geburtstag. Prinz Charles ist etwas jünger: Der ewige Thronfolger wird am 14. November 70 Jahre alt.

Auch William & Kate wünschen "Merry Christmas"

Auch Prinz William, seine Frau Kate und die Kinder George und Charlotte wünschen "Frohe Weihnachten". Der Kensington Palast hat anlässlich des bevorstehenden Fests ein neues Foto der Familie, die sich im April um ein Mitglied erweitern wird, veröffentlicht.





Stefano Gabbana will nicht als schwul bezeichnet werden

Der italienische Modepapst Stefano Gabbana will nicht mehr als "schwul" bezeichnet werden. "Ich will nicht als schwul bezeichnet werden, weil ich ein Mensch bin. Ich finde es unglaublich, dass man heute noch diesen Begriff verwendet", so der Designer im Interview mit der Tageszeitung "Corriere della Sera" am Sonntag. "Ich bin biologisch betrachtet ein Mann. Das Wort schwul ist von jenen entworfen worden, die etikettieren müssen. Ich will nicht aufgrund meiner sexuellen Orientierung identifiziert werden", berichtete der 55-jährige Mitinhaber des Modekonzerns "Dolce&Gabbana".

© imago/Italy Photo Press Stefano Gabbana mit seinem Geschäftspartner und langjährigen Lebensgefährtin Domenico Dolce

Den Beschluss, das Wort "Gay" abzulehnen, habe er vor einem Jahr gefasst. "Eine öffentliche Persönlichkeit zu sein, kann zur Verbreitung einer neuen Kultur dienen. Diese soll nicht auf Schwulenrechte, sondern auf Menschenrechte basieren. Bevor wir schwul, hetero- oder bisexuelle sind, sind wir Menschen", sagte der Mailänder. Er habe ein T-Shirt mit dem Slogan "I am a man, I am not a gay" entworfen, das er selber bald tragen werde. "Klassifizieren führt nur zu Problemen: Schwulenkino, Schwulenlokale, Schwulenkultur. Wovon sprechen wir? Kino, Bücher und Kultur gehören allen", sagte der Designer. Nach dem Ende seiner 20-jährigen Beziehung zu Domenico Dolce sei er wieder verliebt, er wolle jedoch nicht heiraten. "Ich glaube nicht an die Ehe. Ich bin ein Katholik, doch ich frage mich: Wie kann ich vor Gott schwören, dass diese Gefühl lebenslang halten wird?", so Gabbana.

Harald Juhnkes Leben wird verfilmt

Das Leben des 2005 gestorbenen TV-Entertainers Harald Juhnke wird verfilmt. "Bild am Sonntag" berichtete, dass sich Constantin-Produzent Oliver Berben die Rechte an dem Stoff gesichert habe. "Niemand hat bis heute wieder so viele verschiedene Qualitäten wie Entertainment, Musik, Schauspielerei und Volksliebling in einer Person vereint wie Harald Juhnke", so Berben.

Der Film soll 2019 - zu Juhnkes 90. Geburtstag - als Zweiteiler ins Fernsehen kommen. Juhnke gilt bis heute als einer der größten Entertainer Deutschlands. Nach langem Alkoholmissbrauch war er 2001 an schwerer Demenz erkrankt und vier Jahre später im Alter von 75 Jahren gestorben. Er war seit 1971 in zweiter Ehe mit Susanne Juhnke verheiratet.

© imago stock&people Harald Juhnke

Wer Juhnke spielen soll und welchen Zeitraum der Film erfassen soll, steht noch nicht fest. Berben ("Das Adlon"), der Juhnke persönlich kannte, sagte der "Bild am Sonntag" dazu: "Sicher ist, dass die Zeit als Erwachsener überwiegen wird und dass es neben ihm und der Familie einen weiteren großen Darsteller gibt: die Stadt Berlin der 70er- und 80er-Jahre. Eine Zeit, die mich sehr fasziniert." Juhnke sei zuallererst ein einnehmender, positiver und humorvoller Mensch gewesen, der die große Fähigkeit besessen habe, Menschen um sich herum und auch alle anderen zu begeistern. Die Idee zur Verfilmung stammt der Zeitung zufolge von Juhnkes früherem Manager Peter Wolf, der zusammen mit Susanne Juhnke dem Filmteam beratend zur Seite stehen soll.