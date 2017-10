Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Die Bachelorette ist wieder Single

Lange hat ihre Liebe nicht gehalten. Im Ende Juli ausgestrahlten "Bachelorette"-Finale entschied sich Jessica Paszka für David Friedrich. Nun gehen die beiden wieder getrennte Wege, wie der "Eskimo Callboy"-Schlagzeuger via Instagram bestätigte. "Jessi und ich gehen getrennte Wege. Oft laufen Dinge leider nicht so, wie man sie sich gewünscht hätte", erklärte er seinen Fans.

© MG RTL D Jessica und David fanden im Finale zueinander

In den letzten Wochen gab es immer wieder Trennungsgerüchte, Jessica selbst dementierte diese jedoch bis zuletzt. Auch zur Trennung hat sie sich bis dato noch nicht geäußert.

Heidi Montag und Spencer Pratt sind Eltern

Die US-Realitystars Heidi Montag und Spencer Pratt freuen sich über Nachwuchs. "Wir sind so gesegnet, einen wunderschönen, gesunden Buben zu haben", sagte Montag dem US-Magazin "Us Weekly". "Es war das härteste und bereicherndste Erlebnis, das ich je hatte." Das Baby sei am Sonntagnachmittag zur Welt gekommen.

© www.PPS.at Heidi Montag und Spencer Pratt

Das Paar lernte sich 2006 bei den Dreharbeiten zur MTV-Serie "The Hills" kennen und heiratete drei Jahre später. Die beiden nahmen unter anderem gemeinsam an der US-Version des "Dschungelcamps" und dem britischen "Promi Big Brother" teil. Ihre erste kleine Filmrolle hatte Montag 2011 in der Komödie "Meine erfundene Frau" an der Seite von Adam Sandler und Jennifer Aniston.

Nach Bühnenunfall: Marilyn Manson sagt Konzerte ab

Nach einem Bühnenunfall in New York sagt der US-Musiker Marilyn Manson neun Konzerte seiner gerade erst angelaufenen US-Tour ab. Der Gruselrocker werde sich zuhause in Los Angeles erholen, sagte seine Sprecherin mehreren US-Medien. Zu seinen genauen Verletzungen äußerte sie sich zunächst nicht. Bei seinem Konzert in New York war Manson am Samstag von einer umstürzenden Bühnendekoration in Form von zwei riesigen Pistolen getroffen und verletzt worden.

© imago/Future Image Marilyn Manson

Fans stellten Filmaufnahmen davon ins Internet. Der 48-Jährige musste das Konzert abbrechen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Freitag erscheint mit "Heaven Upside Down" das zehnte Studioalbum des provokanten Musikers. Auf seiner gleichnamigen Tour macht Manson am 20. November auch Halt im Wiener Gasometer.

Veronica Ferres hat "tierisch" Spaß beim Putzen

Der deutschen Schauspielerin Veronica Ferres macht das Putzen "tierisch" Spaß. "Das Erfolgserlebnis ist doch so groß - man sieht ja sofort, wie schön und anders es danach aussieht", sagte die 52-Jährige der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vom Wochenende. Am liebsten möge sie Staubwischen und die Böden. "Meine Mutter hat immer gesagt: Die Handschrift einer Hausfrau erkennst du daran, wie ihre Spüle aussieht", sagte Ferres. Bei ihr fänden sich keine Essensreste in der Abwasch.

© imago/Pacific Press Agency Veronica Ferres mit ihrem Mann Carsten Maschmeyer am Oktoberfest

Sie habe eine "großartige Haushälterin, die mir den Rücken frei hält, aber ich kann auf das alles auch verzichten", zeigte sich die Schauspielerin überzeugt. Ferres musste auch als Kind immer schon im Haushalt anpacken. In der Küche habe sie helfen müssen, "seit ich über den Herd gucken konnte". Sobald sie aus der Schule gekommen sei, habe sie Erdäpfel schälen und kochen, den Tisch decken, Salate und Soßen machen müssen.

O.J. Simpson nach neun Jahren aus Haft entlassen

Der frühere US-Football-Star O.J. Simpson (70) ist nach neun Jahren Haft aus dem Gefängnis entlassen worden. "O.J. Simpson ist raus, er ist ein freier Mann", zitierte der US-Sender CNN die Sprecherin des Staatsgefängnisses von Nevada, Brooke Keast, am Sonntag.

© imago/ZUMA Press O.J. Simpson

Simpsons Anwalt Malcom LaVergne hatte am Samstag von der kurz bevorstehenden Entlassung berichtet, allerdings kein genaues Datum genannt. Im Juli hatte ein Begnadigungsausschuss im US-Staat Nevada entschieden, dass Simpson das Gefängnis im Oktober verlassen dürfe. Der Ex-Footballer war 2008 von einem Gericht wegen bewaffneten Raubs und Körperverletzung zu einer Haftstrafe von maximal 33 Jahren verurteilt worden. Das Gericht legte damals fest, dass ein Antrag auf vorzeitige Haftentlassung nicht vor 2017 gestellt werden kann und eine Mindeststrafe von neun Jahren abgesessen werden muss.

Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß erwartet erstes Baby

Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß (32) ist schwanger. "Thomas und ich werden im nächsten Jahr Eltern und Johannes und Nowi Onkel", schrieb die Musikerin am Freitagabend auf der Facebook-Seite der deutschen Gruppe ("Das Beste"). Vater ist Gitarrist Thomas Stolle, mit Johannes und Nowi sind die beiden anderen Bandmitglieder gemeint.

Sie habe schon immer den Wunsch gehabt, irgendwann Mutter zu sein. "Ich kann euch gar nicht sagen, wie verrückt und toll und verwirrend und abgefahren sich diese Zeit gerade anfühlt. Ich weiß nur, dass es ein Wunder ist und wir uns wahnsinnig freuen, dass wir bald ein neues Mitglied in unserer Silbermond-Familie begrüßen dürfen", schrieb die 32-Jährige aus Bautzen weiter.

Ryan Gosling bezeichnet Internet als "vermintes Gelände"

Der kanadische Schauspieler Ryan Gosling tut sich schwer mit dem Internet und sozialen Netzwerken. "Das Internet ist ein sehr vermintes Gelände", sagte der 36-Jährige der "Welt am Sonntag". Er selbst verbringe "nicht viel Zeit auf diesen Plattformen". Gosling spielt im neuen Science-Fiction-Streifen "Blade Runner 2049" an der Seite von Harrison Ford einen Spezialagenten, der Jagd auf künstlich erschaffene Menschen macht. Diese Situation sei ein "Worst-case-Szenario" und er hoffe, "dass wir es nicht erleben", sagte er der Zeitung.

© www.PPS.at Ryan Gosling und Harrison Ford

Harrison Ford betrachtet er als Vorbild: "Ich habe enorm viel von Harrison gelernt", sagte Gosling. Dieser habe in seinen Filmen immer wieder großartige Geschichten erzählt. "Im Grunde hat er das mein ganzes Leben lang so gemacht."