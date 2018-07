Die Präsidententochter hat es nicht leicht. Tiffany Trump gilt als schwarzes Schaf der Familie und soll bei ihrem Vater Donald Trump keinen hohen Stellenwert haben. Zwar strahlt die 24-Jährige immer für die Kameras, trotzdem soll es der jüngsten Tochter von US-Präsident Donald Trump gar nicht gut gehen.

Um sich abzulenken, scheint sich die Amerikanerin ins Nachtleben zu stürzen. Wie das US-Portal "People.com" berichtet, war Tiffany Trump mit ihrer Mutter in gleich zwei Clubs in London unterwegs. Beim Verlassen der zweiten Bar musste ihr Secret Service-Agent die Hand um die Taille der Blondine legen und einmal ihre Hand halten, um ihr zu helfen.

Wie geht es ihr wirklich?

"Tiffany hat einen schwierigen Sommer", verriet ein Bekannter von Marla Maples, 54. "Die Trennung von ihrem langjährigen Freund macht ihr immer noch zu schaffen". Auch die negativen Schlagzeilen um ihren Vater Donald Trump belasten seine jüngste Tochter angeblich sehr. Eine Sprecherin von Tiffany Trump streitet diese Einschätzung ab. Der Präsidententochter gehe es hervorragend, so die Sprecherin.

Ihr Verhältnis zu Donald Trump ist nicht existent

Doch ganz so sicher kann man sich da nicht sein. Denn auch die Vater-Tochter-Beziehung stellt ein Problem dar. Während seine älteste Tochter Ivanka (36) ganz offensichtlich Daddys Liebling ist und als rechte Hand im Oval Office fungiert, wird Tiffany bei ihren seltenen Besuchen behandelt wie das fünfte Rad am Wagen. “Seit Donald im Amt ist, haben er und Tiffany teilweise monatelang nicht miteinander gesprochen“, verrät ein Insider.

Das People Magazin zitiert eine Quelle, die erklärt, dass es quasi überhaupt kein existentes Verhältnis zwischen der 24-Jährigen und ihrem Vater gibt. Aufgewachsen ist Tiffany bei ihrer Mutter Mara Maples (54) in Kalifornien - weit weg von Trump. Sie sucht jedoch seine Nähe und studiert derzeit in Washington D. C. Jura.