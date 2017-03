Ihr Bauch hat schon eine stattliche Größe erreicht und Sie können es kaum mehr erwarten, ihr kleines Wunder in den Armen zu halten? Hebamme Andrea Ramsell verrät, was in die Kliniktasche gehört, wann man sich auf den Weg ins Spital machen sollte und wie man überhaupt merkt, dass die Geburt tatsächlich losgeht.

Kliniktasche

Gut vorbereitet: Darauf sollten Sie beim Packen Ihrer Kliniktasche achten.

© Video: G+J Digital Products

Es geht los

Übungswehen, Senkwehen, echte Wehen? Wann geht die Geburt eigentlich los?

Ab in die Klinik

Wie lange kann man zuhause aushalten? Wann ist es höchste Eisenbahn, ins Spital zu fahren?

