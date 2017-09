Das gehört in die Jausenbox

Nicht mehr lange, und der erste Schultag steht vor der Tür. Damit beginnt für Mamis und Papis auch wieder die Zeit der Pausenbrotzubereitung. Was genau aber gehört hinein in die Jausenbox?

Wussten Sie, dass das Gehirn zwar nur zwei bis drei Prozent des Körpergewichts ausmacht, aber rund die Hälfte der täglichen Kohlenhydratzufuhr verbraucht? Energie bekommt es in Form von Glukose, die allerdings nicht gespeichert werden kann. Darum ist eine kontinuierliche Zufuhr über die Blutbahn wichtig – und daher sind auch das Frühstück und die Schuljause essentiell.

© iStockphoto.com

Eine kleine Mahlzeit am Morgen kurbelt, wie Studien beweisen, die Denkleistung an: "Frühstückende Schulkinder sind morgens körperlich und geistig fitter. Insbesondere am späten Vormittag zeigen sich die Unterschiede. Entscheidend ist dabei weniger die Nährstoffmenge als die Wirkung auf den Blutzuckerspiegel. Je langsamer Glukose aus der Nahrung ins Blut gelangt, desto besser können sich Kinder konzentrieren und Aufgaben lösen", sagt Marlies Gruber vom "forum. ernährung heute".

So viel zur Theorie. Doch wie sieht das in der Praxis aus? Das "forum. ernährung heute" hat Tipps für die perfekte Jause.

Obst und Gemüse

Mundgerecht geschnittenes Obst und Gemüse wie Cocktailparadeiser, Radieschen, Paprika, Gurken, Äpfel, Birnen, Weintrauben, Bananen, Mandarinen und Beeren sprechen die Kinder allein schon aufgrund der bunten Optik an. Saisonales schmeckt für gewöhnlich aromatischer.

© iStockphoto.com

Das perfekte Jausenbrot

Zwischen zwei Scheiben Vollkornbrot kommt am besten ein dünner Belag aus Butter, Frischkäse, Käse, Schinken, nicht allzu fetter Wurst oder Aufstrich. Letzterer kann zum Beispiel aus Linsen oder Bohnen, vermischt mit Joghurt und Kräutern, zubereitet werden.

Das peppt die Jause auf

Brunnenkresse, Petersilie, Pinien- oder Kürbiskerne peppen die Jause zusätzlich auf. Das in ihnen enthaltene Eisen verbessert die Konzentration und Merkfähigkeit.

© iStockphoto.com

Milchprodukte

Milchprodukte wie Joghurt, Topfen oder Milchdrinks versorgen den Körper mit Kalzium und Eiweiß.

Zum Knabbern

Nüsse und Trockenfrüchte eignen sich gut für zwischendurch. Beide liefern reichlich Energie. Nüsse versorgen den Körper zudem mit wichtigen mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Drei Walnüsse am Tag reichen für ein Kind übrigens aus.

© iStockphoto.com

Das Auge isst mit

Eine phantasievoll gestaltete Jause, idealerweise ansprechend verpackt, regt zum Zugreifen an. Lassen Sie Ihr Kind am besten mitgestalten, damit es seine Vorlieben aktiv einbringen kann.

Der ideale Durstlöscher

Je nach Alter benötigen Kinder ein bis eineinhalb Liter pro Tag. Bei Hitze oder wenn sie Sport treiben mehr. Ideale Durstlöscher sind Wasser und Mineralwasser. Für Geschmack sorgen Früchte- und Kräutertees sowie mit Wasser verdünnte Fruchtsäfte (am besten im Verhältnis 1:3).