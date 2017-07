Im Finale hat sich Bachelorette Jessica Paszka für David Friedrich entschieden. Während es um seinen Kontrahenten Johannes bereits im Vorfeld Wirbel gab, sorgt nun David samt seiner Band "Eskimo Callboy" für Aufregung.

Dass Davids Band "Eskimo Callboy" keine Teenie-Boygroup ist, war schon länger klar. Die Truppe, in der Jessicas Auserwählter als Schlagzeuger werkt, ist im eher härteren Metal-Bereich zuhause. Hart an beziehungsweise bereits über der Grenze sind auch die Texte der Jungs. "I have to satisfy the hunger of flesh, spread your cunt wide … I will fuck every girl in this room tonight - just get on your knees and take it fucking deep" heißt es da unterem recht explizit.

© MG RTL D Bei der Bachelorette gab David den Romantiker, die Texte seiner Band sind alles andere als das.

Der Text um Hunger nach Fleisch und den recht deftigen Wunsch nach sexuellen Aktivitäten stammt aus dem Song "Transilvanian Cunthunger" vom Debüt-Album "Bury Me In Vegas" aus dem Jahr 2012. Der Band wurde schon damals Sexismus vorgeworfen. Ein anderer Song, "Monsieur Moustache vs. Clitcat", strotzt nur so von homophoben Aussagen.

David stieß zwar erst nach dem Debüt-Album zur Band, die Songs gehörten jedoch noch länger zum Repertoire von "Eskimo Callboy" bei Konzerten. 2014 bezeichnete die Gruppe ihre Art von Musik als "Porno-Metal", den man nicht zu ernst nehmen sollte.

Jessica zeigt sich über all das wenig erschüttert. "Ich habe mich bisher nicht so mit seinen Songtexten befasst. Die sind teilweise aber schon einige Jahre alt - und ich denke, man macht ja auch eine Entwicklung durch und verändert sich. Man kann sich ja wirklich über alles aufregen", meint die Bachelorette gegenüber der "Bild".