Rosamunde Pilcher: Dieser Name ist wohl beinahe jedem ein Begriff. Die einen lieben ihre Bücher und Verfilmungen, die anderen belächeln ihre Heile-Welt-Schnulzen. Nun ist die Britin im Alter von 94 Jahren gestorben.

Rosamunde Pilchers Sohn Robin hat den Tod der berühmten Schriftstellerin gegenüber dem "Guardian" bestätigt. Sie soll demnach einem Schlaganfall erlegen sein.

» Bis Weihnachten ging es ihr großartig «

"Bis Weihnachten ging es ihr großartig", berichtet ihr Sohn, doch im neuen Jahr habe sie dann eine Bronchitis bekommen. "Am Sonntag erlitt sie dann einen Schlaganfall und erlangte nie wieder das Bewusstsein", so Robin Pilcher.

Millionen Bücher verkauft

Rosamunde Pilcher verkaufte Millionen Bücher, obwohl sie das Feuilleton nie vom Hocker riss. In keinem anderen Land ist Pilcher so bekannt wie in Deutschland und Österreich. Zu verdanken hat sie das wohl dem ZDF, das mit mehr als 100 auf Pilcher-Geschichten basierenden, herzerwärmenden 90-Minuten-Filmen eines der erfolgreichsten Formate des deutschen Fernsehen geschaffen hat.

Aufgewachsen in Cornwall

Nach dem Schulabschluss meldete sich das Mädchen aus Lelant in der südenglischen Grafschaft Cornwall 1942 zum Kriegsdienst und arbeitet kurze Zeit im britischen Außenministerium, dann in Indien. Zurück in der Heimat lernt sie Graham Pilcher kennen. 1946 heiratet das Paar und zieht ins schottische Dundee, wo Grahams Familie ein Textilunternehmen hat.

© News/Roman Zach-Kiesling

Rosamunde Pilcher bekommt vier Kinder. Ihre Kurzgeschichten entstehen am Küchentisch und erscheinen in Frauenzeitschriften. Über ihre Arbeit habe die Mutter zu Hause nie gesprochen, erinnert sich die älteste Tochter, Fiona Wynn-Williams. "Wir waren oft picknicken in den Bergen und am Strand", erzähle sie anlässlich des 90. Geburtstags der Mutter der Nachrichtenagentur dpa.

Pilcher habe ihre Kinder ermutigt, immer das zu tun, was sie wollten - zum Schreiben habe sie sie nie überreden wollen. Einer tut es trotzdem: Robin Pilcher ist selbst Schriftsteller. Weil er so oft nach seiner Mutter gefragt wird, will er diesmal lieber die Schwester sprechen lassen.

Tourismusboom für Cornwall

Der Erfolg beschert Pilchers Familie ein Millionenvermögen und macht ihre eher strukturschwache Heimat Cornwall zum begehrten Reiseziel - vor allem für Deutsche. Fast die Hälfte der ausländischen Touristen dort kommt aus der Bundesrepublik. In den vergangenen 20 Jahren hat die Zahl der deutschen Besucher sich verdoppelt, rund 130.000 kommen pro Jahr über den Ärmelkanal. "Wir haben diese Popularität zum großen Teil Rosamunde Pilcher zu verdanken", sagt Julia Hughes von der Tourismusplattform "Visit Cornwall".

