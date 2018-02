"Ich habe eine Krankheit in meinem Kopf, die mich umbringen will", spricht Robbie Williams ganz offen über seine psychische Erkrankung.

Gegenüber der britischen "Sun" spricht Robbie Williams ganz offen über seine psychischen Probleme. Er habe eine "eine "Krankheit in meinem Kopf, die mich umbringen will", sagt der er 44-Jährige, der verrät, dass er dem Tod "viele Male" nahe war. Sein Leben vergleicht er mit jener "Achterbahnfahrt", die schon der verstorbene George Michael durchmachen musste.

© imago/Starface

Er habe die Neigung, alles kaputtzumachen, kämpfe jedoch - vor allem auch mit der Hilfe seiner Ehefrau Ayda - dagegen an. "Ich habe eine Krankheit, die mich töten will, und sie ist in meinem Kopf, also muss ich mich dagegen wehren", sagt der zweifache Vater. Erst kürzlich betonte Robbie Williams, dass Ayda ihm das Leben rettete, denn als er sie kennenlernte war er an seinem Tiefpunkt angelangt. Die 38-Jährige hilft ihrem Mann sich von Drogen und Alkohol fernzuhalten und clean zu bleiben.

Auch der Tod seines Vorbilds George Michael habe ihn dazu veranlasst, seinen eigenen Lebensstil zu überdenken, erklärt Robbie Williams gegenüber der "Sun". Der 44-Jährige, der im Laufe seiner Karriere bereits viele Höhen und Tiefen erlebt hat, geht inzwischen offen mit seinen Angstzuständen und Depressionen um, dies ist für ihn ein großer Schritt in die richtige Richtung.

Sollten Sie selbst Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an:

Kriseninterventionszentrum: www.kriseninterventionszentrum.at

Telefonseelsorge Österreich: www.telefonseelsorge.at

Psychosoziale Dienste in Wien: www.psd-wien.at