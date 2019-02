Richard Lugner bei Madame Tussauds

Eigentlich unglaublich, dass es erst jetzt passiert: Richard Lugner bekommt seine eigene Wachsfigur bei Madame Tussauds.

Ein groß gehütetes Geheimnis wurde heute verkündet: Baumeister Richard Lugner bekommt im Herbst seine erste eigene Wachsfigur, wie Madame Tussauds Wien bei einem Pressefrühstück bekannt gegeben hat.

© Video: Madame Tussauds Wien

© Madame Tussauds Wien

"Richard Lugner wurde in den vergangenen Jahren immer wieder als gewünschte Person genannt, die als nächste Persönlichkeit ins Wachsfigurenkabinett einziehen soll. Diesem Wunsch gehen wir gerne nach", erklärt Arabella Kruschinski, Geschäftsführerin von Madame Tussauds Wien.

Geheimes Sitting mit Richard Lugner

Das erste Sittung fand bereits Ende Jänner in Wien statt. Ein Team aus London flog ein, um Richard Lugner zu vermessen und abzufotografieren. Über 250 Messungen und 180 Fotos wurden gemacht, damit das Ebenbild dem Original zum Verwechseln ähnlich sieht.

© Madame Tussauds Wien

Bis Oktober wird nun an der Figur in den Studios in England gearbeitet, bis sie dann vom Baumeister höchstpersönlich enthüllt wird.

Für Lugner erfüllt sich ein Traum

"Ich empfinde es als große Ehre, gemeinsam mit einer Auswahl von berühmten Personen ins Wachsfigurenkabinett von Madame Tussauds zu kommen, irgendwie war das auch ein Traum von mir", erklärt Richard Lugner. "Das ist eine tolle Sache, weil da sind ja nur ganz, ganz tolle Leute immer ausgestellt - von Österreich der Gabalier, der Schwarzenegger, der Gerhard Berger. Das sind alles Leute, die bekannter sind als ich." Als ihn vor ein paar Jahren bei einem Besuch des Wachsfigurenkabinetts einmal ein Gast gefragt habe, wo er denn stehe, habe er noch geantwortet: "Ich bin zu wenig berühmt."

© Madame Tussauds Wien