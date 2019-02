Zunächst schien es, als würden Richard Lugner große Troubles mit seinem diesjährigen Opernball-Stargast Elle Macpherson bevorstehen. Inzwischen dürften sich die Wogen aber geglättet haben.

Anfang der Woche herrschte große Aufregung: Elle Macpherson verweigert das Opernball-Menü! Und dabei wäre dieses von Starkoch Toni Mörwald eigens für Richard Lugner und seinen diesjährigen Stargast kreiert worden. Ist das 54-jährige Topmodel tatsächlich dermaßen zickig? Nein, Elle ist jedoch Veganerin und konnte demnach weder mit Rindsfilet noch mit Thunfisch etwas anfangen.

"Sie ist überzeugte Veganerin, deswegen will sie das Opernballmenü nicht, das von Toni Mörwald kreierte vegane Menü hat sie aber inklusive Weinbegleitung akzeptiert", berichtet Richard Lugner. Und weiter: "Da die Schönheit stark vom Darm beeinflusst wird, will sie auf ihrer Suite reichlich stilles Wasser, sowie Zitronen und Limetten. Da ich seit 31 Jahren die Mayr-Kur mache, bin ich an viel Wasser und wenig andere Getränke gewöhnt und verstehe das."

» Wir bekommen derzeit nur freundliche Nachrichten von Elle Macpherson «

Und es kommt noch besser. Laut Richard Lugner erreichen ihn derzeit nur "freundliche Nachrichten" von Elle Machperson. Sie fliege nun doch schon am Sonntag von Miami nach London, der Designer habe somit genügend Zeit, um das Kleid endzufertigen. Zunächst machte man sich Sorgen, dass "The Body", wie Elle auch genannt wird, zu spät nach Wien kommen könnte, doch diese Gefahr ist offenbar gebannt. "Sie kann verlässlich zur Pressekonferenz am Mittwoch in Wien sein", berichtet Lugner.

Das neue Menü ist abgesegnet

Auch die Essensfrage konnte inzwischen zur Zufriedenheit aller Beteiligten geklärt werden. "Sie hat persönlich Kontakt zu unserem Management aufgenommen und mitgeteilt, dass sie das vorgeschlagene vegane Menü gut befindet aber auch jedes andere akzeptieren würde, sofern es vegan ist", lässt Lugner ausrichten.

Vorfreude auf Wien-Besuch

"Sie weiß, dass Wien eine wunderschöne Stadt ist und sie freut sich auf ihren Wien-Besuch", berichtet der 86-Jährige über seinen diesjährigen Stargast Elle Macpherson. "Die Abholung vom Flugplatz in Wien soll nicht mit einer amerikanischen Stretch Limousine erfolgen, sondern mit einem Mercedes S Klasse Wagen, der ihr so gut gefällt", heißt es weiter.

Elle Macpherson bleibt übrigens länger in Wien, als sie eigentlich müsste. Das ehemalige Supermodel wird nach ihrem Auftritt am Opernball am 28. Februar nicht wie alle bisherigen Lugner-Stargäste unverzüglich wieder abreisen, sondern bis Sonntag in Wien bleiben. "Das hatten wir noch nie", staunt der Baumeister. Grund dafür dürfte die große Affinität von "The Body" zu Europa sein.