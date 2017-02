Man denke nur mal an Hannibal Lecter aus "Schweigen der Lämmer". Arm an Einfühlungsvermögen, aber reich an Intelligenz. So stellt man sich den "typischen" Psychopathen vor. Dass letztere Annahme weit von der Realität entfernt ist, bewiesen nun US-Forscher.

Mittels einer Metaanalyse untersuchten die Forscher des Cold Harbour Spring Laboratory in New York dem Zusammenhang zwischen Psychopathie und Intelligenz. Wie "watson.ch" berichtet, analysierten sie hierfür 187 bereits bestehende Studien mit mehr als 9.000 Versuchspersonen.

Das Ergebnis: Personen mit psychopathischen Merkmalen weisen in der Regel keinen höheren Intelligenzquotienten auf als gesunde Personen. Im Gegenteil: Bei IQ-Tests schnitten Erstere sogar ein bisschen schlechter ab.

Man kann also nicht davon ausgehen, dass Psychopathen überdurchschnittlich intelligent sind. Dennoch ist diese Annahme weit verbreitet. Nicht umsonst spricht man in Fachkreisen vom "Hannibal-Lecter-Mythos", mit dem die Wissenschafter nun ein für allemal aufräumen wollen.