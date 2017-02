Richard Lugner scheint mit seinem diesjährigen Opernall-Stargast Goldie Hawn vollauf zufrieden zu sein. Bei der traditionellen Roben-Präsentation im Wiener Grand Hotel wagten die beiden sogar ein kleines Tänzchen für die anwesenden Fotografen.

Schon bei der Pressekonferenz mit anschließender Autogrammstunde in der Lugner City zeigte sich Goldie Hawn gut gelaunt. Ihren Gastgeber beschrieb Hawn als "lustigen, wundervollen Menschen", Richard Lugner sei "smart". Auch ihren ersten Balltermin meisterte die 71-Jährige gewohnt souverän. "Wie eine Prinzessin fühle ich mich nicht, vielleicht wie eine Grande Dame" sagte sie beim Fotoshooting in der Abendgarderobe im Grand Hotel in Wien. Hawn trug ein Kleid des US-Modelabels Badgley Mischka.

Tanzen wird Goldie Hawn mit ihrem Gastgeber höchstwahrscheinlich nicht. "Ich habe gehört, dass es sehr eng ist. Wenn ich Walzer tanze, dann richtig", meinte die 71-Jährige. Vielleicht sei aber ein Tänzchen in der Loge möglich.

Den Opernball ließ sie auf sich zukommen. "Ich wollte bei meinen Kindern vor der Geburt nicht einmal das Geschlecht wissen. Ich nehme die Dinge, wie sie kommen." Das trifft auch auf Lugner zu, den sie einmal mehr als guten Gastgeber lobte. "Das liegt daran, dass ich so schlecht Englisch spreche. Sie versteht mich nicht", sagte der Baumeister.

Ihr Aufenthalt in Österreich ist leider "viel zu kurz". Den gestrigen Abend hat sie im Konzerthaus bei einem Konzert mit Werken von Wolfgang Amadeus Mozart verbracht. "Es war so schön, ich habe fast geweint. Ich muss unbedingt wieder kommen. Am Besten schon im Sommer."