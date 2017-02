Herzlich willkommen beim 61. Wiener Opernball. Mit News.at sind sie auch diesmal wieder live mit dabei. Wir liefern alle aktuellen Infos, den neuesten Klatsch sowie die schönsten Bilder.

THEMEN:

20.28 Uhr: Goldie & Richie bahnen sich den Weg

Richard Lugner und sein diesjähriger Stargast Goldie Hawn bahnen sich einen Weg durch die Menge in die Staatsoper. Bisher scheint alles blendend zu laufen zwischen dem Baumeister und der "pflegeleichten" Schauspielerin.

© APA/HERBERT NEUBAUER Goldie Hawn

© APA/HERBERT NEUBAUER Richard Lugner

20.25 Uhr: Erst Hochzeit, dann Opernball

Für Star-Violinistin Lidia Baich und Tenor Andreas Schlager ist heute ein ganz besonderer Tag, denn das Paar hat geheiratet. Es sei der einzige Tag gewesen, an dem es am Vormittag noch einen Termin am Standesamt gab, erklärte Baich im Gespräch mit Alfons Haider.

21.20 Uhr: Opernball vs. Germany's next Topmodel

Der Opernball hat heute ein hartes Konkurrenzprogramm. Auf ProSieben läuft eine neue Folge von Heidi Klumds Model-Show. Für viele TV-Zuschauer ein Dilemma. Was schauen Sie?

21.10 Uhr: Trauer um Sabine Oberhauser

Mirjam Weichselbraun und Alfons Haider haben die Opernball-Live-Übertragung im ORF begonnen. Die ersten Worte gelten der verstorbenen Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser, die heute den Kampf gegen den Krebs verloren hat. Doch wie heißt es so schön: "The Show Must Go On" - in diesem Fall der fröhliche Ball, der für viele dieses Jahr nicht ganz so fröhlich sein wird.

© APA/HELMUT FOHRINGER Alfons Haider und Mirjam Weichselbraun sind bereit

Leider hat sich Mirjam Weichselbraun ein klein wenig versprochen und gemeint, der Opernball werde von Oberhausers Tod "überstrahlt". Kann passieren, ist auf Twitter aber bereits ein Thema.

"Der Opernball wird überstrahlt von der Nachricht von Sabine Oberhausers Tod." - Erster Satz, erste Brez'n... #opernball — Steinlaus (@_steinlaus) 23. Februar 2017

"Überstrahlt" durch den Tod, das heißt wohl besser "überschattet"... #Opernball — Asta_M (@the_asta) 23. Februar 2017

Der Tod "überstrahlt" den #Opernball . Zum Fremdschämen. — irmgard kramer (@irmgard_kramer) 23. Februar 2017

20.50 Uhr: Jonas Kaufmann wird den Ball eröffnen

Jonas Kaufmann wird heute den 61. Wiener Opernball eröffnen. Bei der Generalprobe sorgte der stimmgewaltige Startenor bereits für riesige Begeisterung. Zusammen mit seiner Lebensgefährtin Christiane Lutz erschien Kaufmann bereits am Roten Teppich. "Ich bin ein echter Debütant. Natürlich bin ich nervös", sagte er. Es sei zwar keine echte Aufführung, aber dennoch kein gewöhnlicher Auftritt.

© APA/HERBERT NEUBAUER Jonas Kaufmann und Christiane Lutz

Bei der Eröffnung wird Kaufmann "La fleur que tu m'avais jetee" aus "Carmen" sowie "Dein ist mein ganzes Herz" aus "Das Land des Lächelns" von Franz Lehar singen.

Entspannter als Kaufmann zeigt sich Operndiva und Kammersängerin Anna Netrebko. "Gott sei Dank muss ich nicht singen", meinte sie. Ihr Ehemann Yusif Eyvazov wird heuer am Opernball debütieren. "Er will tanzen, obwohl er es nicht kann", sagte sie.

© Starpix/ Alexander TUMA Anna Netrebko mit ihrem Ehemann Yusif

20.30 Uhr: Letzte Vorbereitungen

Um 22.00 Uhr schlägt die große Stunde der diesjährigen Debütantinnen. Derzeit bereiten sich die jungen Damen auf ihren großen Aufritt vor.

© APA/HELMUT FOHRINGER

© APA/GEORG HOCHMUTH

20.15 Uhr: Die Ruhe vor dem Sturm

Eine knappe Stunde vor Beginn des Einlasses war am Donnerstagabend noch wenig los vor dem Opernhaus am Ring. Während Mitarbeiter der Oper letzte Vorbereitungen für das große Schaulaufen trafen und den Roten Teppich von der Plastikfolie befreiten, versammelten sich die ersten Gäste.

© APA/HELMUT FOHRINGER Staatsoperndirektor Dominique Meyer und Opernball-Organisatorin Maria Großbauer

Mehr los war gegenüber der Oper, wo sich einige Schaulustige, getrennt durch polizeiliche Absperrungen, postierten. Zu sehen gab es für sie, abgesehen vom geschäftigen Treiben der Mitarbeiter, allerdings noch nicht so viel. Doch auch die Pressefotografen brachten sich bereits in Stellung. Die Polizei hielt eine letzte Lagebesprechung ab. Um 20.40 Uhr öffnet die Oper dann ihre Türen. Die offizielle Eröffnung startet um 22.00 Uhr.

19.35 Uhr: Gegendemo zum Opernball

Die Gegendemo zum Opernball begonnen. Mehrere hundert Teilnehmer hatten sich in der Johnstraße in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus versammelt und zogen Richtung Innenstadt. Es ist das erste Mal seit Jahren, dass der Opernball wieder von einer Gegendemo begleitet wird. Der Protest fand unter dem Motto "Eat the rich! Kaviar für euch, Krise für uns" statt.

© APA/HERBERT P. OCZERET

Aufgerufen hatte dazu die Kommunistische Jugend Österreichs (KJÖ) und der Kommunistische Studentenverband (KSV). Laut Polizeisprecher Paul Eidenberger nahmen maximal 250 Personen am Demozug teil, David Lang, Bundesvorsitzender der KJÖ sprach wiederum von 500 Teilnehmern.

© APA/HERBERT P. OCZERET

Das kapitalistische System habe eine Welt geschaffen, in der die acht reichsten soviel besitzen wie die ärmsten 50 Prozent, hieß es bei der Auftaktkundgebung. Auch Österreich sei keine Insel der Seligen, meinten die Demonstranten.

19.29 Uhr: Vorfreude bei Richard Lugner

Richard Lugners Opernballs Gast, die Schauspielerin Goldie Hawn, hat ihren ersten Balltermin gewohnt souverän gemeistert. "Wie eine Prinzessin fühle ich mich nicht, vielleicht wie eine Grande Dame" sagte sie beim Fotoshooting in der Abendgarderobe im Grand Hotel in Wien. Hawn trug ein Kleid des US-Modelabels Badgley Mischka.

Tanzen wird Hawn mit ihrem Gastgeber höchstwahrscheinlich nicht. "Ich habe gehört, dass es sehr eng ist. Wenn ich Walzer tanze, dann richtig", meinte die 71-Jährige. Vielleicht sei aber ein Tänzchen in der Loge möglich.

© Starpix/ Alexander TUMA

Den Opernball ließ sie auf sich zukommen. "Ich wollte bei meinen Kindern vor der Geburt nicht einmal das Geschlecht wissen. Ich nehme die Dinge, wie sie kommen." Das trifft auch auf Lugner zu, den sie einmal mehr als guten Gastgeber lobte. "Das liegt daran, dass ich so schlecht Englisch spreche. Sie versteht mich nicht", sagte der Baumeister.

Ihr Aufenthalt in Österreich ist leider "viel zu kurz". Den gestrigen Abend hat sie im Konzerthaus bei einem Konzert mit Werken von Wolfgang Amadeus Mozart verbracht. "Es war so schön, ich habe fast geweint. Ich muss unbedingt wieder kommen. Am Besten schon im Sommer."

19.00 Uhr: Polizeispürhund machte Rundgang im Ballsaal

Wenige Stunden vor dem offiziellen Beginn des 61. Opernballs hat Sprengstoff-Spürhund "Cooper" der Wiener Polizei gemeinsam mit seinem Herrl einen letzten Kontrollgang durch den Ballsaal in der Oper gemacht. Und das, "während die Gäste noch mit Lockenwicklern und Mascherln beschäftigt sind", berichtete die Wiener Polizei in einem Posting inklusive Gif von Hund und Herrl auf ihrer Facebook-Seite.

Seit Montag waren mehrere Diensthunde sowie sprengstoffkundige Beamte in der Oper am Ring im Einsatz und haben zahlreiche Durchsuchungen durchgeführt, schilderte Polizeisprecher Paul Eidenberger. Dutzende Polizisten waren am Donnerstag in und um die Oper eingesetzt, darunter auch Beamte in Zivil. Kontrolliert werden am Abend auch zufahrende Autos vor dem Roten Teppich.