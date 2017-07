Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

„Wie ihr vielleicht gesehen habt, wurde mein Account am Abend gehackt. Vielen Dank an mein Team und Instagram, dass sie mir dabei geholfen haben, wieder Kontrolle über mein Instagram-Profil zu bekommen.“

Das schrieb Fußballer Mesut Özil auf Instagram. Kurz zuvor wurde ein Foto von dem Kicker und seiner Ex-Freundin Grace Capristo auf der Plattform veröffentlicht. „Ich weiß ich habe es verkackt Mandy aber ich werde dich immer lieben @gracecapristo“, stand unter einem Schwarz-Weiß-Foto, auf dem er seine Ex auf Armen trägt.

Ersetzt wurde das Bild durch die Richtigstellung sowie einem Foto von ihm und seiner neuen Flamme, der früheren „Miss Türkei“ Amine Gülse.

As you may have seen my account was hacked this evening 𯾾𯾾. Thanks to my team and Instagram for assisting me today in getting control back of my instagram. Sorry to the media but it's time to kill the stories and false headlines now. The story is FAKE NEWS. 𯜜☝𯼼 #fakeNews @gulseamine Ein Beitrag geteilt von Mesut Özil (@m10_official) am 2. Jul 2017 um 15:05 Uhr

Stephen Hawking kritisiert Trumps Haltung zum Klimawandel

Der britische Physiker Stephen Hawking hat scharfe Kritik an der Klimapolitik des US-Präsidenten Donald Trump geübt. "Donald Trump wird unserem schönen Planeten vermeidbaren ökologischen Schaden zufügen, indem er die Beweise für den Klimawandel leugnet und das Pariser Klimaabkommen aufkündigt", sagte Hawking in einem BBC-Interview, das am Montag in Teilen veröffentlicht wurde.

Der 75-jährige Hawking warnte, die Welt stehe in Sachen Klimaerwärmung vor einem Dammbruch. Das Agieren Trumps könnte der Erde den entscheidenden Stoß versetzen und zu einem Planeten wie die Venus werden lassen - mit Temperaturen von mehr als 250 Grad Celsius.

Der Wissenschafter, der an einer Erkrankung des Nervensystems leidet, fürchtet, dass die Erde auf kurz oder lang unbewohnbar wird. Er plädiert seit einiger Zeit für die Besiedlung anderer Planeten.

Trump, der Ende der Woche zum G20-Treffen der größten Industrie-und Schwellenländer in Hamburg erwartet wird, will die USA aus dem Klimaabkommen von Paris führen. Darin hatten sich die Unterzeichnerstaaten verpflichtet, den Ausstoß von Treibhausgasen deutlich zu reduzieren.

Pop-Gipfel vor dem G20-Gipfel

Die Stars nehmen für ihre Auftritte keine Gage, die Fans verdienen sich ihren Eintritt mit Engagement: Das Global-Citizen-Festival in Hamburg am Vorabend des G20-Gipfels soll ein Zeichen setzen. Wenn sich am Donnerstag in der Barclaycard Arena rund um Coldplay, Shakira und Herbert Grönemeyer weitere Prominente versammeln, soll das zur Show mit Statements werden.

Das G20-Treffen am 7. und 8. Juli sei der beste Zeitpunkt, ein deutliches Signal an die Mächtigen zu senden, erklären die Veranstalter. Ihr Ziel: "Wir fordern, dass alles daran gesetzt wird, den Kampf gegen extreme Armut und Ungleichheiten auf dieser Welt bis 2030 zu gewinnen." Erstmals geht das Festival in Deutschland über die Bühne.



Die Stars: Die Riege der Superstars führt Coldplay-Frontmann Chris Martin (40) an, der engagierte Brite ist Schirmherr der Veranstaltung. Special Guest seiner Band in Hamburg: Shakira (40). Die Sängerin und Unicef-Botschafterin setzt sich etwa für benachteiligte Kinder in ihrer kolumbianischen Heimat ein, wo ihre Stiftung schon mehrere Schulen gründete. Ihre Prominenz für den guten Zweck zu nutzen - das eint die auftretenden Gäste. Neben den internationalen Musikstars wie Pharrell Williams, Ellie Goulding und Demi Lovato beteiligen sich Künstler wie die Sänger Lena Meyer-Landrut und Andreas Bourani, die Schauspieler Elyas M'Barek und Florian David Fitz sowie Komikerin Carolin Kebekus und Sänger Herbert Grönemeyer.

Peymann verabschiedete sich mit fünfstündiger Gala

Claus Peymann hat sich am Sonntagabend mit einer fünfstündigen Best-of-Show als Direktor des Berliner Ensembles verabschiedet. Nach 18 Jahren gaben der Theatermacher und sein Ensemble die letzte Vorstellung an der einstigen Brecht-Bühne. Der nur widerwillig scheidende, 80-jährige Peymann wird zur neuen Spielzeit von Oliver Reese (53) abgelöst, der vom Schauspiel Frankfurt kommt.

Der legendäre frühere Direktor des Wiener Burgtheaters hatte als letzte Aufführung einen Abend mit dem schlichten Titel "Der Abschied" auf das Programm gesetzt. Dazu versammelte der Theatermacher noch einmal alle seine Künstler und viele prominente Gäste um sich. Schauspieler wie Cornelia Froboess, Carmen-Maja Antoni, Angela Winkler, Meike Droste und Sabin Tambrea traten auf. Auch die Sänger Herbert Grönemeyer und Nina Hagen waren dabei.