An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

J Lo holt Verlobungsfeier nach

Jennifer Lopez (50) hat nachträglich Verlobung gefeiert. Ein halbes Jahr, nachdem sie den Antrag ihres Freundes Alex Rodriguez (44) angenommen hat, postete die Sängerin und Schauspielerin am Sonntag (Ortszeit) auf Instagram ein Foto, auf dem sich die beiden zärtlich küssen und Lopez ihren Ring in die Kamera hält.

Das Bild garnierte sie mit dem Hashtag "Verlobungsparty". Ex-Baseball-Star Rodriguez veröffentlichte ein Foto von sich und seiner Verlobten auf Instagram und schrieb dazu: "Es war eine tolle Party mit der Familie und engen Freunden letzte Nacht."

Obama will Lederhosen tragen

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama (58) will für seine Frau Michelle Lederhosen tragen. "Man hat mir eine Lederhose gegeben, und ungestört in meinem Hotel habe ich sie anprobiert", sagte er am Sonntag in München bei der Eröffnung der Gründermesse "Bits & Pretzels". "Ich fand, ich sah ziemlich gut aus. Ich werde sie für Michelle tragen."



© APA/DPA/Hoppe

Er behauptete, dass er vermutlich vor allem deshalb in München sei, weil sein Team gerne auf das Oktoberfest gehen wolle. Für ihn selbst sei der Besuch des Festes schwierig. "Der Secret Service wird etwas nervös", sagte er. Aber vielleicht könne er sich verkleiden - mit einem falschen Bart beispielsweise.

Channing blickt in die Männer-Psyche

Der amerikanische Schauspieler Channing Tatum (39) - einst immerhin zum "Sexiest Man Alive" gekürt - sieht sich offenbar als Experte in Sachen Männer-Psyche. "Frauen wären ganz sicher geschockt, wie unsicher Männer generell sind. Wir wissen ganz oft gar nicht, was wir tun sollen, und machen nur das, wovon wir glauben, dass man es so machen muss", sagte der "Magic Mike"-Star der "Bild am Sonntag".

© Getty Images

Deswegen habe er auch einen Tipp an alle Frauen: "Sagt uns, was wir tun sollen und was ihr wirklich von uns erwartet." Aber auch für Männer hat Tatum, der in seiner Jugend acht oder neun Monate lang als Stripper gearbeitet hatte, einen Ratschlag parat. Und zwar für einen perfekten Strip: "Lachen! Denn sobald du lachst, wird dir klar, dass es seltsam ist, was du da gerade machst. Es bricht das Eis", meinte Tatum. Er wisse, wovon er rede: "Ich habe es so oft gemacht, viel öfter, als es mir lieb war."