Super-Bowl-Halbzeitshow mit Shakira und JLo

Latino-Tanzparty und politischer Protest beim Super Bowl: Während der Halbzeitpause des US-Footballfinales haben die Superstars Shakira und Jennifer Lopez die Hüften im Publikum zum Schwingen gebracht. Zugleich wurde mit Kindern in erleuchteten Käfigen bei der Show am Sonntagabend im Hard-Rock-Stadion von Miami gegen die harsche Einwanderungspolitik von US-Präsident Donald Trump protestiert.

Die Kolumbianerin Shakira gab unter anderem ihre Hits "She Wolf", "Whenever, Wherever" und "Hips Don't Lie" zu Besten. Lopez, deren Eltern aus Puerto Rico stammen, spielte ebenfalls ein Medley von Hits, darunter "Jenny From the Block" und "Love Don't Cost A Thing". In der Show traten auch die Reggaeton- und Trap-Stars Bad Bunny und J Balvin auf.

Die kurz JLo genannte Lopez erschien auf der Spitze eines Miniatur-Nachbaus des Empire State Buildings auf der Bühne - eine Hommage an ihre Heimatstadt New York wie auch eine Anspielung auf die bekannteste Szene aus dem legendären King-Kong-Film. JLo führte auch einen sogenannten Pole Dance auf, also einen Tanz an einer Stange. Dies wiederum war eine Anspielung auf ihre Rolle in dem Film "Hustlers", in dem sie eine Striptease-Tänzerin spielt. Zum Ende der Show zeigten Shakira und JLo gemeinsam auf einer erhobenen Plattform ihre beeindruckenden Tanzkünste.

Die politische Botschaft wurde unter anderen von Lopez' elfjähriger Tochter Emme ausgesandt. Sie kroch auf der Bühne aus einem erleuchteten Käfig, um ebenfalls in den Gesang einzustimmen. Auf dem Feld waren weitere Käfige mit Kindern verteilt. Die Symbolik spielte darauf an, dass Trump zeitweise an der Grenze zu Mexiko Kinder von ihren Eltern hatte trennen und teilweise unter harschen Bedingungen in Lagern unterbringen lassen.

Diesjähriges Oscar-Dinner soll überwiegend vegan sein

Beim festlichen Dinner anlässlich der Oscar-Verleihung am kommenden Sonntag bekommen die internationalen Filmstars ein besonders nachhaltiges Menü aufgetischt: Die Organisatoren haben entschieden, dass es in diesem Jahr zu siebzig Prozent aus veganen Gerichten bestehen soll.

Der österreich-amerikanische Chefkoch Wolfgang Puck sagte der Nachrichtenagentur AFP bei der Präsentation seiner Delikatessen-Auswahl, er habe das geplante Menü um 18 vegane Gerichte erweitert.

Auf der Karte stehen laut dem aus Kärnten stammenden Puck dann unter anderem Kreationen wie Süßkartoffel-Tempura mit Minz-Koriander-Knoblauchsauce, Tajine und Gemüse-Couscous oder auch Aubergine an Hunan-Sauce auf einem Bett aus schwarzem Reis.

Trotz allem sollen klassische Delikatessen wie Kaviar und Lachs nicht fehlen. "Wir arbeiten mit allen Produkten, denn obwohl sich viele Menschen vegan ernähren, isst die große Mehrheit immer noch Fleisch und Fisch", sagte der 70-jährige Chefkoch, der am 9. Februar für rund 1500 geladene Gäste auftischt.

Puck, der in Frankreich zum Chefkoch ausgebildet wurde und danach in die USA auswanderte, ernährt sich zwar selbst nicht ausschließlich vegan, er experimentiert aber gerne mit rein pflanzlichen Zutaten. In einigen seiner Restaurants bietet der 70-Jährige inzwischen "Vegane Verkostungsmenüs" an.

Auch bei der veganen Nachtisch-Auswahl wissen er und seine Oscar-Gourmet-Kollegen sich zu helfen: Zwar ist der Verzicht auf Butter und Eier - "die Rohstoffe, die ein köstliches Dessert ausmachen" - für den französischen Konditor Kamel Guechida immer wieder ein herzzerreißender Gedanke, dafür gäbe es aber mittlerweile Ersatz. Unter anderem kämen viel Mandel- und Kokosnussmilch zum Einsatz.



Guechida und sein Team aus zwei Dutzend Konditoren beziehen vom Schokoladenhersteller Valrhona unter anderem auch vegane Schokolade, um die legendären Schoko-Oscar-Figuren herzustellen. Für den diesjährigen Abend werden etwa 5000 Stück produziert - das entspricht rund 400 Kilogramm Schokolade.