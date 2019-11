Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Lena postet sexy Sideboob-Foto

Eine imposante Bergkulisse, ein Pool und mitten drinnen Lena Gercke, die der offensichtlichen Kälte mit einem knappen schwarzen Badeanzug trotzt. Manch einer mag jetzt vielleicht den Eindruck haben, Opfer eines Déjà-vus zu sein. Einen Anblick wie diesen gab es aber tatsächlich schon einmal. Und zwar vor rund einem Jahr.

Damals kommentierte Lena das Foto, auf dem sie im selben Badeanzug posierte, mit den Worten "Cooling down before Christmas". Dieses Mal schrieb sie: "Back at where it all started last year". Die Fans sind - heute wie damals - begeistert. "Ein unglaublicher Anblick", schreibt einer, "Du siehst super sexy aus, Lena!", ein anderer.

Auf dem Foto hat die hübsche Lena übrigens ihren Liebsten Dustin Schöne markiert. Die beiden berichteten im April dieses Jahres von ihrer Beziehung. Offenbar gönnen sie sich gerade eine gemeinsame Auszeit in den Bergen.

Celine Dion erstrahlt in neuem Glanz

Es waren schwere Zeiten, die Celine Dion durchleben musste. Im April 2016 verstarb ihr Mann René Angélil. Danach sah man die Diva nur selten in der Öffentlichkeit. Nun scheint die Sängerin aber neuen Lebensmut geschöpft zu haben, was sie mit ihren glamourösen Auftritten demonstriert.





In New York hat Celine Dion derzeit einen Termin nach dem anderen, um ihr neues Studioalbum zu promoten. Dabei sieht sie einmal atemberaubender aus als das andere Mal. Egal, ob im Denim-Look, als Lady in Red oder in einer pompösen goldenen Robe - die 51-Jährige legt jedes mal einen besonderen Fashion-Auftritt hin.

Ben Becker gesteht seine große Liebe

Ben Becker berichtet von einer besonderen Verbindung zu "Tatort"-Star Ulrike Folkerts. "Ich war vor 30 Jahren so verliebt in diese Frau. Aber leider beiße ich da auf Granit. Und vielleicht ist das ja auch gut so", sagte Becker der "Bild am Sonntag".

Die dienstälteste deutsche TV-Polizistin ist seit 30 Jahren beim "Tatort" - seit 1989 ist sie in ihrer Rolle als Ermittlerin Lena Odenthal aus Ludwigshafen zu sehen. Folkerts lebt seit 1999 offen lesbisch.

© imago images/Andre Poling

Für den Jubiläumsfilm, der am Sonntagabend ausgestrahlt wurde, schließt der Südwestrundfunk (SWR) an den 28 Jahre alten Krimi "Tod im Häcksler" an. Darin trifft Odenthal einen Polizisten wieder, mit dem sie einst ein Verhältnis hatte - gespielt von Ben Becker.

"Es war ein sehr, sehr schönes Gefühl, die gleiche Rolle wieder zu übernehmen. Das passiert einem Schauspieler ja sonst nie", sagte Becker der Zeitung. "Es war unheimlich spannend zu sehen, wie schnell die Figur direkt wieder da war. Dazu kommt, dass es unheimlich schön ist, zusammen mit Ulrike Folkerts zu spielen. Es war wie damals. Ganz toll."

Antonio Banderas eröffnet sein Theater

Antonio Banderas hat am Freitag das von ihm gestiftete "Teatro del Soho" in seiner Geburtsstadt Malaga eröffnet. Dabei trat er selbst im Rahmen der Premiere des Musicals "A Chorus line" in der spanischen Stadt auf. Anlässlich der Eröffnung habe er ein Werk ausgewählt, das an jene anonym bleibenden Künstler erinnert, die hinter den Kulissen für das Gelingen beitragen.

© APA/AFP/Jorge Guerrero

Die Geschichte von "A Chorus line" konzentriert sich auf "jene Leute, die die Musiktheaterindustrie wirklich unterstützen, deren Namen jedoch nicht in hellen Buchstaben leuchten und nicht bekannt sind", betonte er. Er selbst ist einer von 26 Interpreten und spielt den Choreografen Zach. Das Stück war am New Yorker Broadway von 1975 bis 1990 ohne Unterbrechung auf dem Spielplan gestanden.