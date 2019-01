Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

"Goldene Himbeere" für Donald & Melania?

US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania haben dieses Jahr Chancen auf den Spott-Filmpreis "Goldene Himbeere". Die beiden wurden in den Kategorien schlechtester Hauptdarsteller beziehungsweise schlechteste Nebendarstellerin im Film "Fahrenheit 11/9" über die Präsidentschaftswahlen 2016 nominiert. Filmemacher Michael Moore beschäftigt sich darin mit dem Aufstieg Trumps und den Folgen seines Wahlsiegs für die USA. Trump wurde zusätzlich für seinen Auftritt in der Polit-Dokumentation "Death of a Nation" für einen "Razzie" nominiert.

© APA/AFP/SAUL LOEB

Donald Trump bekam die Spott-Trophäe, die als Gegenstück zur glanzvollen Oscar-Verleihung ins Leben gerufen wurde, bereits 1991 für seinen Auftritt im Film "Ghosts Can't Do It". Die unterirdische Produktion ist ein skurriler Mix aus Romanze, Krimi, Fantasy und Komödie und floppte total. Trump war zu dieser Zeit Immobilien-Unternehmer und spielt sich in dem Film selbst. Die "Goldene Himbeere" wird am 23. Februar verliehen.

Sybille Rauch: Abgemagert auf 50 Kilo

Sibylle Rauch ist raus aus dem Dschungelcamp. Besonders erschreckend: Die Schauspielerin hat nach eigenen Angaben vier Kilo abgenommen. Wie sie verrät, wiegt sie nur noch 50 Kilo.





Gillian Anderson soll Margaret Thatcher spielen

US-Schauspielerin Gillian Anderson (50, "Akte X") soll in der vierten Staffel der Netflix-Serie "The Crown" Margaret Thatcher verkörpern. Wie die britische "Sunday Times" und das US-Filmportal "Deadline" am Sonntag berichteten, tritt sie mit der Rolle der "Eisernen Lady" in die Fußstapfen von Meryl Streep und Greta Scacchi, die Thatcher 2011 und 2002 dargestellt hatten.

© APA/AFP/GETTY IMAGES/Jesse Grant

Das Geschichtsdrama "The Crown" zeigt das Leben von Queen Elizabeth II. Laut Sunday Times soll die dritte Staffel der Serie dieses Jahr ausgestrahlt werden. Aufgrund der vorangeschrittenen Zeit sei nach Staffel zwei allerdings die Besetzung der Serie ausgetauscht worden. Die vierte Staffel werde in den späten 1970er und 1980er Jahren spielen - Thatcher hatte zwischen 1979 und 1990 als erste Frau das Amt der britischen Premierministerin inne.

Aktuell ist Anderson in der Netflix-Serie "Sex Education" zu sehen. Bekannt wurde sie durch ihre Rolle als Agent Dana Scully, die sie 1993 bis 2002 in der US-Serie "Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI" verkörperte.

Erste Konsequenzen für R. Kelly

Gut zwei Wochen nach der Fernsehdokumentation "Surviving R. Kelly" scheinen die darin genannten Missbrauchsvorwürfe erste Konsequenzen für den Sänger zu haben. Medienberichten zufolge beendete sein Label RCA, das zum Konzern Sony Music gehört, die Zusammenarbeit mit dem dreifachen Grammy-Gewinner. Auf dessen Website wird er nicht mehr genannt. Mehrere Radiosender in den USA kündigten an, die Musik des 52-Jährigen nicht mehr zu spielen. Im Raum Atlanta im Bundesstaat Georgia laufen zudem strafrechtliche Ermittlungen gegen Kelly. Im Zusammenhang mit den Missbrauchsvorwürfen stellte sich einem CNN-Bericht zufolge Kellys Ex-Manager der Polizei. James Mason solle einen Mann bedroht haben, dessen Tochter mutmaßlich von Kelly festgehalten werde, berichtete der Sender. Mason kam demnach gegen eine Kaution von 10.000 Dollar (8.800 Euro) vorläufig frei.

© APA/AFP/GETTY IMAGES/Jason Merritt

Die Vorwürfe gegen Kelly reichen bis in die 1990er-Jahre zurück. Im Sommer 2017 sorgte außerdem ein "Buzzfeed"-Bericht über einen mutmaßlichen "Sex-Kult" Kellys für Aufsehen. Die Familie einer Frau namens Joycelyn Savage beschuldigt Kelly etwa, sie festzuhalten und ihr den Kontakt zur Außenwelt zu verbieten. Savage hatte dies im Sommer 2017 in einem Video zurückgewiesen und erklärt, ihr gehe es gut. R. Kelly hat sämtliche Vorwürfe abgestritten.

Til Schweiger hat ersten Filmpreis zerschlagen

Schauspieler und Regisseur Til Schweiger hat gestanden, seinen ersten Filmpreis vom Max Ophüls Festival (MOP) in Saarbrücken 1993 zerstört zu haben. "Damals war er noch potthässlich und ich habe das Ding gleich am nächsten Morgen zerschlagen", gab der 55-Jährige am Samstagabend in Saarbrücken zu, wo er beim 40. Festival die Auszeichnungen an den besten Schauspielnachwuchs vergab. Im Nachhinein habe ihm der Preis, den er als bester Newcomer für "Ebbies Bluff" erhalten hatte, aber sehr viel bedeutet, zumal dieser das "Opening" für seine Karriere gewesen sei. "Auf einmal haben alle angerufen, und dann ging es los."

© APA/dpa/Felix Hörhager

Bei der diesjährigen Festivalausgabe gingen die Preise für den besten Schauspielnachwuchs an österreichische Produktionen: Joy Alphonsus wurde für ihre Leistung in "Joy" (Regie: Sudabeh Mortezai) prämiert, Simon Frühwirth reüssierte mit seinem Spiel in Gregor Schmidingers "Nevrland". Der 17-Jährige stand ohne jede Schauspielerfahrung das erste Mal vor der Kamera. Schweiger überreichte ihm den Preis mit den Worten: "Jetzt kann nichts mehr schiefgehen - mach was draus!"