Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Andrea Berg bei "Starnacht aus der Wachau"

Bei der "Starnacht aus der Wachau" am 20. und 21. September wird Schlagersängerin Andrea Berg auf der Bühne stehen. Weiters angekündigt wurden in einer Aussendung am Dienstag Auftritte von Maite Kelly, Wincent Weiss, Ross Antony und Die Nockis. Der Ticketverkauf ist bereits im Gange.

© APA/WERNER KERSCHBAUMMAYR

Das neue Album "Mosaik" von Andrea Berg ist auf Platz eins der Charts eingestiegen. Bevor die Künstlerin ab November auf Tournee durch Österreich, Deutschland und die Schweiz geht, wird sie in Rossatzbach auftreten, teilte der Veranstalter ip media mit. Das Event wird wieder von Barbara Schöneberger und Alfons Haider moderiert. Die "Starnacht aus der Wachau" wird am 21. September in ORF2 und im MDR live zeitversetzt ausgestrahlt.

Costa Cordalis wieder im Krankenhaus

Die Fans von Costa Cordalis sind besorgt: Seine Schwiegertochter Daniela Katzenberger postete an Ostern ein Video in ihrer Insta-Story, in der der Sänger im Krankenhaus zu sehen war. Geht es ihm wieder schlechter?





Song Contest: Paenda sagt Adieu

Paenda macht sich auf Richtung Tel Aviv. Österreichs Kandidatin für den 64. Eurovision Song Contest wird am Dienstagabend vom ORF mit der traditionellen Farewell-Party in Richtung Israel verabschiedet. Die 31-jährige Sängerin vertritt Österreich dort mit ihrer Ballade "Limits". Die gebürtige Steirerin tritt in Tel Aviv mit Startplatz 9 im 2. Halbfinale am 16. Mai an.

© APA/ROLAND SCHLAGER

Zuvor legt die blauhaarige Electrokünstlerin aber noch ihr zweites Album "Evolution II" vor. Unmittelbar nach der Farewell-Party gibt es im Wiener Club Grelle Forelle die Plattenpräsentation samt Konzert.

Jonas Brothers: 1. Album nach 10 Jahren

Die Jonas Brothers bringen im Juni ihr erstes Album nach zehn Jahren heraus. Die Brüder-Band postete ein Plattencover und ein kurzes Video, in dem sie "Happiness Begins" für den 7. Juni ankündigt. "So stolz auf die neue Platte, und wir können es nicht erwarten, dass ihr die neuen Songs hört." Die US-Amerikaner brachten zuletzt mit "Sucker" und "Cool" bereits neue Singles auf den Markt.

Die Brüder Kevin (31), Joe (29) und Nick (26) Jonas gründeten ihre Popband 2005. In Deutschland bekannt wurden sie auch durch den Disney-Fernsehfilm "Camp Rock". 2013 sagten die drei eine Tour kurzfristig ab und gaben kurze Zeit später die Trennung bekannt. Ihre bisher letzte Platte "Lines, Vines and Trying Times" schaffte es im Juni 2009 auf Platz 1 der US-Charts.

Lucy Liu erhält Hollywood-Stern

Sexy und schlagkräftig - so hat Lucy Liumit ihren Kinofilmen "3 Engel für Charlie" oder "Kill Bill" in Hollywood für Furore gesorgt. Nun wird die chinesisch-stämmige Amerikanerin in der Filmmetropole mit einem Stern verewigt. Am 1. Mai soll die Schauspielerin die Sternenplakette auf dem "Walk of Fame" enthüllen. Liu erhält den 2662. Stern. Als Gastrednerinnen sind ihre Kolleginnen Demi Moore und Rhea Perlman eingeladen.

© APA/AFP/GETTY IMAGES/Jamie McCarthy

Mit der Komikerin Perlman drehte Liu 1996 die TV-Sitcom "Eine Hausfrau zum Knutschen" ("Pearl"). Moore spielte 2003 an der Seite des Trios Liu, Cameron Diaz und Drew Barrymore in "3 Engel für Charlie – Volle Power" mit. Der Original-Film um drei junge Privatdetektivinnen und ihren mysteriösen Chef Charlie war schon im Jahr 2000 ein Kinohit. Im Fernsehen wurde Liu vor allem durch die Anwaltsserie "Ally McBeal" (1998–2002) und durch die seit 2012 in den USA laufende Krimi-Serie "Elementary" bekannt.

Justin Bieber bedankt sich bei Ariana Grande

Justin Bieber hat sich bei Sängerin Ariana Grande für den gemeinsamen Auftritt beim Coachella-Festival bedankt. "Ari, du bist spitze", schrieb er am Dienstag auf Instagram zu einem Foto, auf dem er Grande auf der Bühne umarmt. Sie hatte ihn am Sonntag bei ihrem Gig überraschend zu sich gebeten. Es war Biebers erster Bühnenauftritt nach zwei Jahren, er kündigte dabei auch ein neues Album an.

Der 25-jährige Kanadier hatte zuletzt berichtet, sich vermehrt um seine Gesundheit und die Familie kümmern zu wollen. "Ich bin jetzt sehr darauf konzentriert, einige tief verwurzelte Probleme zu lösen, die ich wie die meisten von uns habe, so dass ich nicht auseinanderfalle, so dass ich meine Ehe aufrechterhalten kann und der Vater sein kann, der ich sein will", schrieb Bieber vor einem Monat auf Instagram. Der Popstar, der mit dem US-Model Hailey Baldwin verheiratet ist, hatte zuletzt immer wieder offen über seine Probleme mit dem frühen Ruhm gesprochen.

Ehe-Aus bei Sängerin Adele

Die britische Popsängerin Adele (30) hat sich nach Angaben von BBC (Online) von ihrem Mann Simon Konecki getrennt. BBC berief sich dabei auf Vertreter der Musikerin, welche die Info bestätigt hätten. In einem Statement dazu gab das Paar bekannt, dass sich beide um die Erziehung ihres Sohnes Angelo liebevoll kümmern wollen. Nach anderen Medienberichten hat das Management die Trennung bestätigt.

© APA/AFP/GETTY IMAGES/Larry BUSACCA

Der Bub war 2012 zur Welt gekommen. Adele heiratete den früheren Investmentbanker und Philanthropen Konecki heimlich im Jahr 2016. Zu diesem Zeitpunkt waren die beiden seit fünf Jahren ein Paar. In der Stellungnahme baten die beiden um die Beachtung ihrer Privatsphäre und betonten, es werde keine weiteren Stellungnahmen geben. Mit 15 Grammy-Auszeichnungen und über 100 Millionen verkauften Tonträgern zählt die Oscar- und Golden-Globe-Preisträgerin zu den erfolgreichsten Musikerinnen dieses Jahrhunderts.

Prince' "unsterbliches Geschenk an die Welt"

Die unvollendeten Memoiren des verstorbenen Popstars Prince kommen im Oktober auf den Markt. Das Werk mit dem Titel "The Beautiful Ones" soll am 29. Oktober in den Handel kommen, teilte Penguin Random House am Montag mit. Der Verlag versprach unter anderem die Veröffentlichung bisher unbekannter Fotos und Songtexte-Entwürfe. "Dieses Werk ist nicht nur eine Huldigung an Prince, sondern auch ein originelles und spannendes literarisches Werk, voll von Prince' Ideen und Visionen, seiner Stimme und Bilder, sein unsterbliches Geschenk an die Welt", hieß es in einer Verlagsmitteilung.

© imago/icon SMI

Das Buch soll beim Verlag Spiegel and Grau erscheinen, der zu Penguin Random House gehört. Der Popstar war am 21. April 2016 im Alter von 57 Jahren in seinem Anwesen Paisley Park an einer versehentlichen Überdosis eines Schmerzmittels gestorben.