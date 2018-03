Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Frances McDormand macht Druck

Lauter Applaus für Frances McDormand - doch sie wehrt den Jubel der Journalisten sofort ab. "Bitte schenkt mir keine Beachtung mehr, sonst steigt mir das alles zu Kopf", befiehlt die "Best Actress" mit ähnlich tougher Stimme, wie ihre furiose Mutterfigur in der Tragikomödie "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri". Die Oscar-Trophäe hat sie Backstage gleich auf der Bühne abgestellt. Mit verschränkten Armen gibt sie sich kämpferisch.

© APA/AFP/Mark RALSTON Frances McDormand

McDormand weist auf eine Klausel (Inclusion Rider) in Filmverträgen hin, derzufolge man darauf pochen könne, beim Dreh zur Hälfte mit Frauen und Minderheiten zu arbeiten. "Es gibt kein Zurück mehr", sagt die Schauspielerin. Die Forderung nach mehr Vielfalt und Gleichbehandlung sei nicht nur "ein Trend", sondern nun stehe Hollywood eine echte Veränderung bevor. Und sie wirft auch einen Blick zurück. Mit der Krönung des schwarzen Independent-Dramas "Moonlight" als bester Film habe der Wandel schon vor einem Jahr begonnen, glaubt McDormand.

Gary Oldman zitiert Schwarzenegger

Als Winston Churchill in "Die dunkelste Stunde" ist Gary Oldman ein politisches Schwergewicht. Doch Backstage, nach seinem Oscar-Sieg, wirkt er schmal und ein wenig erschöpft. Die schwere Oscar-Trophäe stellt er gleich neben sich ab. Die Rolle war "ein unvergessliches Erlebnis" und das Highlight seiner Karriere, sagt Oldman. Dass er "einen der großartigsten Engländer aller Zeiten" spielen durfte, mache den Oscar-Gewinn noch spezieller.

© APA/AFP/ANGELA WEISS Gary Oldman

Gegen den 59-jährigen Star hatten die Mit-Nominierten keine Chance. Doch Oldman preist den 22 Jahre alten Mitstreiter Timothée Chalamet ("Call Me By Your Name") Backstage in höchsten Tönen - und mit einem berühmten Zitat von "Terminator" Arnold Schwarzenegger. "Er ist ein wunderbares Kind. Wirklich, ein Kind. Er ist charmant und ungeheuer begabt." Er habe Chalamet in der Oscar-Nacht gesagt 'You will be back'. Der Nachwuchsstar habe noch viele Jahre vor sich, doch für ihn selber sei es das wohl gewesen, sinniert Oldman.

Allison Janney geht barfuß

Hinter der Bühne hält es Allison Janney nicht länger aus. "Oh, meine Füße", grinst die frisch gekürte Oscar-Preisträgerin im hautengen roten Kleid. Als erstes zieht sie die hochhackigen Schuhe aus. Den Nebenrollen-Oscar verdankt sie ihrem Auftritt als herzlose, strenge Mutter in der Tragikomödie "I, Tonya". Wie wird sich ihr Leben nun ändern? Sie sei heilfroh, dass sie morgen früh gleich wieder zur Arbeit gehen müsse - für die TV-Serie "Mom". "Denn der Erfolg könnte einem sonst leicht zu Kopf steigen", grinst Janney.

© APA/AFP/ANGELA WEISS Allison Janney

Doch in der Oscar-Nacht soll sie diesen Erfolg ruhig auskosten. Was sage ihr ihre innere Stimme gerade, fragt ein Reporter. "Bravo. Gut gemacht, Mädchen. Ich bin stolz auf dich", schießt es aus der Schauspielerin raus. Und diese Ehrlichkeit wird von den Journalisten mit lautem Applaus honoriert.

Guillermo del Toro und seine Babys

Guillermo del Toro hat schwer zu tragen - es sind gleich zwei Oscars, als Regisseur und Produzent des besten Films "Shape of Water - Das Flüstern des Wassers". Die Journalisten kommen sofort zur Sache. Wie könne man verhindern, dass Mexiko in den USA oft als Sündenbock an den Pranger gestellt werde? Umso wichtiger sei es, der Welt zu zeigen, was Mexiko in Bereichen wie Sport, Wissenschaft, Kunst und Film leisten könne, sagt Del Toro.

© APA/AFP/ANGELA WEISS Guillermo del Toro

Dabei sei es sehr wichtig, seine Heimat und seine Wurzeln zu würdigen, betont der Regisseur. Und genau das werde er diese Woche "mit diesen beiden Babys" tun, strahlt der Mexikaner mit den Oscars in beiden Händen. In den nächsten Tagen wolle er gleich seine Eltern in der Heimat besuchen.

45 Millionen Swarovski-Kristalle zierten Oscar-Bühne

Die glitzernde Bühnendekoration bei der 90. Oscar-Verleihung ist auch in diesem Jahr wieder Swarovski zu verdanken. Bereits zum elften Mal kooperierte das Unternehmen mit dem Designer Derek McLane für das Set-Design der Gala. Für die funkelnde Vorbühne kamen laut Aussendung 45 Mio. Kristalle zum Einsatz.

© APA/AFP/Mark RALSTON

Filmstars überraschen Fans im Kino nebenan

Oscar-Moderator Jimmy Kimmel hat wieder einen Überraschungscoup gestartet. In Begleitung von Filmstars wie Mark Hamill, Emily Blunt, Lupita Nyong'o, Regisseur Guillermo del Toro und vielen anderen brachte er Snacks und Hotdogs ins voll besetzte Chinese Theatre um die Ecke, wo die Kinobesucher gerade den Disney-Film "A Wrinkle In Time" ("Das Zeiträtsel") auf der Leinwand verfolgten.

© APA/AFP/GETTY IMAGES/KEVIN WINTER Jimmy Kimmel

"Ihr seid live bei den Oscars", rief Kimmel den fassungslosen Zuschauern zu. Dann wurde auf der Kinoleinwand kurz zur Oscar-Verleihung geschaltet, so dass sich das Oscar-Publikum und die Leute im Chinese Theatre gegenseitig zuwinken konnten. Kimmel dankte den Anwesenden dafür, dass sie Kino-Gänger sind.

Elton John verließ wegen aufdringlichem Fan die Bühne

Aus Verärgerung über einen aufdringlichen Fan ist Pop-Legende Elton John bei einem Auftritt in Las Vegas von der Bühne gestürmt. Im Kurzbotschaftendienst Twitter schilderte der 70-Jährige am Samstag den Vorfall: "Ein Fan hat seine Hand auf die Klaviertasten gelegt, während ich gespielt habe."

© APA/AFP/GETTY IMAGES/Christopher Polk Elton John

Er habe den Mann vergeblich gebeten, damit aufzuhören, schrieb John erkennbar genervt. "Der Fan war unhöflich, er hat gestört, und er hatte keinen Respekt für unsere Show." Deswegen habe er die Bühne verlassen, "um ihm zu zeigen, was ich davon halte".

A statement from Elton. pic.twitter.com/Cdd7jqjPZt — Elton John (@eltonofficial) 3. März 2018

Der Vorfall ereignete sich bei der Aufzeichnung für eine US-Fernsehshow. Für seinen Auftritt hatte Elton John Fans auf die Bühne geholt - unter ihnen den Unruhestifter. Nach einer kurzen Pause kehrte der Sänger dann wieder zu seinem Publikum zurück - diesmal aber ohne Fans auf der Bühne.

Britische Pubs dürfen zu Harrys Hochzeit länger ausschenken

Ein Prost auf das Prinzenpaar: Anlässlich der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle am 19. Mai lockert die britische Regierung die strenge Sperrstundenregelung für Lokale und erlaubt den Ausschank von Alkohol bis weit in die Nacht, wie sie am Sonntag ankündigte. Die Pubs sollen am Tag der Eheschließung bis 01.00 Uhr nachts geöffnet bleiben können, also zwei Stunden länger als normal. Innenministerin Amber Rudd zeigte sich vom öffentlichen Zuspruch für die Maßnahme überzeugt: "Es ist eindeutig, dass die Öffentlichkeit die Idee unterstützt, mehr Zeit zu haben, um das Glas für Prinz Harry und Meghan Markle zu heben", erklärte die Ministerin. Sie sprach von einem "Tag des nationalen Feierns".

© APA/AFP/POOL/Andrew Milligan Meghan und Harry

Viele Pubs in Großbritannien müssen normalerweise bereits um 23.00 Uhr (Ortszeit) schließen. Ein Gesetz von 2005 ermöglicht allerdings Lockerungen bei "Anlässen von außergewöhnlicher internationaler, nationaler oder lokaler Bedeutung". Der britische Brauerei- und Pubverband begrüßte die Ankündigung der Innenministerin. Verbandschefin Brigid Simmonds versprach sich davon auch einen "Schub für den britischen Bier- und Gastronomiesektor". Simmonds rief die Bürger auf, "auf verantwortliche Weise auf Harry und Meghan anzustoßen".

Franz Beckenbauer bekam künstliche Hüfte

Franz Beckenbauer (72) hat eine künstliche Hüfte bekommen. Das berichtete die "Bild"-Zeitung am Samstag und zitierte den früheren Fußball-Profi, -Trainer und -Funktionär mit den Worten: "Die Operation ist so weit gelungen. Wenn die Ärzte zufrieden sind, bin ich auch zufrieden. Ich werde gleich meine ersten Schritte gehen."

© imago/Spöttel Picture Franz Beckenbauer

Nach Angaben des Blattes wurde der Eingriff am Donnerstag in München durchgeführt. In den Jahren 2016 und 2017 war der Weltmeister von 1974 und 1990 zweimal am Herz operiert worden.