Über 30 Jahre sind Frank Mutter und Guido Maria Kretschmer ein Paar. Jetzt läuten endlich die Hochzeitsglocken. Wie die Feier aussehen wird, welchen Dresscode es gibt und warum sich die beiden so lieben.

Der Berliner Stardesigner Guido Maria Kretschmer (52) will seinen langjährigen Lebensgefährten, den Maler Frank Mutter (62), heiraten. Die beiden wollen sich das Jawort 2018 auf Mallorca geben. Das sagte Kretschmer der Zeitschrift "Gala".

» Ich will eine Wohlfühlparty ohne Dresscode «

Genaue Details zu der Traumhochzeit stehen noch nicht – weder ein Termin, noch wo genau die Ehe auf Mallorca geschlossen werden soll. Eins ist jedoch sicher: Die Hochzeit ist die Krönung für die bereits über 32 Jahre anhaltende Beziehung und soll ein großes Fest werden.

» Es kann auch jemand in Jogginghose kommen «

"Ich will eine Wohlfühlparty ohne Dresscode", sagte der Designer im Interview. "Es kann auch jemand in Jogginghose kommen, wenn er sich so mag." Sein Freundeskreis sei bunt und "von völlig explodiert und verrückt bis hin zu schwer intellektuell".

Keine weiße Hochzeit

Die beiden wollen ein großes Fest, "aber keinesfalls in Weiß". Das Paar ist seit 32 Jahren zusammen und lebt bisher in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft. Kennengelernt haben sich die beiden in einer Kneipe, in der Mutters mit einem blinden Cockerspaniel auftauchte und dadurch Kretschmer auffiel. "Ich hab gedacht: Wer einen blinden Cockerspaniel durch die Kneipe führt, muss jemand sein, der kann lieben. Auf den kann man sich verlassen", erzählt Kretschmer in einem "Stern"-Interview.



Was man über Guido's große Liebe wissen muss

Mutters wurde 1955 als Sohn des Lebenshilfegründers (Aktion Mensch) Tom Mutters und Schulleiterin Ursula Mutters in Goddelau bei Darmstadt geboren. Sein Mann Guido ist zehn Jahre jünger als er. Am 26. März 2012 wurde im Rathaus Schöneberg in Berlin bereits die Partnerschaft eingetragen. Ein schlechtes Wort gibt es in der Beziehung der beiden nicht, wie Kretschmer betont. Im Gegenteil. Seit deroffiziellen Eintragung sei die enge Beziehung der beiden "noch viel stärker geworden", so der Modemacher in einem Interview.