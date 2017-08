Die "Liebesg’schichten und Heiratssachen" durften einmal mehr einen Erfolg verbuchen. Bis zu 904.000 Zuschauer verfolgten die dritte Kandidaten-Folge des beliebten TV-Formats von Elizabeth T. Spira. Erstmals begibt sich ein Geschwisterpaar auf die Suche nach der großen Liebe.

Roswitha aus Innsbruck

Roswitha, 54-jährigeVerkäuferin aus Innsbruck sucht „einen Lebenspartner bis zum Ende unserer Tage. Ich bin nicht so fürs Wechseln.“ Roswitha war 16 Jahre verheiratet, drei große Lieben gab es bisher. Seit der letzten Beziehung sind vier Jahre vergangen und es ist sehr ruhig in ihrem Leben geworden. „Man gewöhnt sich dran.“

© ORF/Wega Film/Josef Neuper

Sie wünscht sich einen Mann, der eine Beziehung ernst nimmt, sie würde auch gerne wieder heiraten. „Der neue Partner soll bodenständig sein und wissen was er will.“ Spontanität, schöne Wochenendausflüge und ein bisschen Romantik wären wunderbar.

Gerhard aus Wien

Gerhard, 61-jähriger Herausgeber einer Comiczeitschrift aus Wien 15, sucht „eine Frau, mit der ich möglicherweise noch eine Familie gründen kann.“ „Mir ist klar, dass das nicht so selbstverständlich ist.“ Gerhard hat einige Beziehungen hinter sich, mit den meisten Damen ist er noch gut befreundet. „Ich war ein Workaholic, nicht so auf zu zweit eingestellt - ich bin halt ein Spätzünder. Wenn es passt, wäre es schön, aber ich muss nicht auf Teufel-Komm-Raus sein.“

© ORF/Wega Film/Josef Neuper

Der Comic-Zeichner wünscht sich für das Kind eine warmherzige Mutter, und „sie muss mir auch gefallen! Ich muss mich verlieben können.“ Neugierig, unternehmungslustig, gerne unter Leuten soll sie sein, unkompliziert und die Dinge anpacken können. Im Idealfall zwischen 35 und 40 Jahre alt. Gerhard hat sich sehr genau vorbereitet und Gewissensforschung betrieben für die Sendung denn: „Das wird bis an mein Lebensende im youtube zu sehen sein.“

Birgit aus Kärnten

Birgit, 43-jährige Hobbykünstlerin aus Kärnten träumt von "einem Partner, der zu mir passt.“ Seit drei Jahren ist Birgit Single. Die letzte Beziehung zu einem Deutschen war eine schöne Sommerliebe und scheiterte aufgrund der Distanz. „Ich hatte bis jetzt sehr wenige Beziehungen, da mich meine Hobbys immer viel beschäftigt haben.“

© ORF/Wega Film/Josef Neuper

Birgit ist "der Malerei sehr zugetan" und liebt es, Zeit in der Natur zu verbringen, oder auf Wallfahrten auf gehen. "Adel interessiert mich sehr, denn auch wir haben adelige Wurzeln“. In der neu erbauten Familienkapelle soll dann, gemeinsam mit Bruder Wolfgang und seiner neuen Partnerin, bereits im Herbst Doppelhochzeit gefeiert werden.

Wolfgang aus Kärnten

Wolfgang, 44-jähriger Bundesheerangestellter aus Kärnten sucht „die Richtige, die mir bis jetzt leider noch nicht über den Weg gelaufen ist.“ Wolfgang war als UNO-Soldat beruflich jahrelang unterwegs. Nun bleibt er in Österreich und „möchte jetzt nachholen, was ich ein Leben lang gerne gehabt hätte. Ich wollte mir immer einen gewissen Status schaffen und das habe ich erreicht. Jetzt ist es kein Problem eine Familie zu erhalten und es wäre Zeit zum Heiraten und Kinder kriegen.“

© ORF/Wega Film/Josef Neuper

Er lebt noch im Haus seiner Eltern, das „so groß ist, dass man sich oft nicht begegnet“. Wolfgang hat sich gemeinsam mit seiner Schwester Birgit beworben.

Herbert aus Oberösterreich

Herbert, 74-jähriger Pensionist aus dem südlichen Oberösterreich möchte „eine liebe Partnerin, die mit mir den restlichen Lebensabend verbringt.“ Herbert ist seit 2015 verwitwet. „Ich habe versucht alleine zu leben, doch das ist sehr schwer.“ Er fühlt sich oft einsam und unglücklich in seinem großen Haus. „Fast 45 Jahre war ich mit meiner Frau zusammen und ich habe mir so gewünscht noch die goldene Hochzeit zu feiern, aber dazu kam es leider nicht mehr.“

© ORF/Wega Film/Josef Neuper

Seine verstorbene Frau war zehn Jahre jünger als er und das wünscht sich Herbert wieder. „Herzlich und nett ist mir sehr wichtig!“ Sie soll noch sportlich sein, nicht größer sein als 1,72 Meter und darf gern ein bisschen mollig sein. „Eine Herzensdame, mit der man noch ein paar sportliche Aktivitäten machen kann.“

Rosita aus Graz

Rosita, 63-jährige Pensionistin aus Graz sucht „einen lieben, netten Mann.“ Seit ca. einem Jahr lebt sie alleine, da starb ihr zweiter Manne, mit dem sie 11 Jahre zusammengelebt hat. „Die Trauer dauerte ein bissl, man muss das innerlich verkraften. Aber das Leben geht weiter und ich will nicht alleine bleiben. Ich hab zwar einen Hund, aber der ersetzt keinen Menschen.“

© ORF/Wega Film/Josef Neuper

Rositas erste Ehe wurde nach 30 Jahren geschieden, für ihren zweiten Mann übersiedelte die gebürtige Wienerin dann in die Steiermark. „Alle Männer waren jünger, und ich will wieder einen Jüngeren! Mit dem kann ich mehr unternehmen, als mit einem Älteren.“ „Es muss einfach der Blitz einfahren.“ Rosita möchte den neuen Mann gerne verwöhnen, „und ich hoffe, er verwöhnt mich auch!“

Puschl aus Wien

Puschl, 47-jähriger Abteilungsleiter einer Süßwarenfirma aus Wien 16, ist seit 2008 geschieden und findet: „ es g’hört wieder eine Frau ins Haus!“ Er war 14 Jahre verheiratet, hat an der Scheidung sehr „gekiefelt“ aber man ist nicht im Bösen auseinandergegangen. Das Single-Leben hat natürlich auch Vorteile: „Man kann machen was man will, aber manchmal merkt man dann schon, dass man alleine ist.“

© ORF/Wega Film/Josef Neuper

Die Trennung hat ihn, wie er sagt, „10kg plus gekostet. Die Meisten nehmen ab - ich hab zugelegt!“ Gerne verbringt Puschl seine Abende beim Heurigen, „es rentiert sich nicht - nur für eine Person - zu kochen.“ Puschl, ein begeisterter Motorradfahrer, sucht eine Frau, "die spontan ist und nicht versucht ihn umzukrempeln. Sie muss das Motorrad akzeptieren.“