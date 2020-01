Der ÖFB-Star David Alaba postete einen Monat nach der Geburt des Sohnes ihr erstes gemeinsames Bild auf Instagram.

"Ich kann es gar nicht erwarten, dir die Welt zu zeigen ..." So lauten die Worte, die David Alaba - auf Englisch wohlgemerkt - an seinen Sohn per Instagram richtet. Fast genau einen Monat nach der Geburt des Kindes, postete der stolze Papa erstmals ein gemeinsames Foto.

Der Beschützer

Zwar sieht man nur den Hinterkopf seines Sohnes, aber die Pose des ÖFB-Stars sagt ohnehin alles. Der Beschützerinstinkt hat voll eingesetzt. Vater und Sohn scheinen schon jetzt unzertrennlich zu sein. David Alaba ist eben nicht nur nur am Fußballplatz hingebungsvoll, sondern auch bei seinen Liebsten.

Wem der Alaba-Sprössling ähnelt - dem Bayern-Kicker oder dessen Lebensgefährtin Shalimar Heppner - ist noch abzuwarten. Wir wünschen der jungen Familie jedenfalls alles Gute in den aufregenden ersten Zeit mit Baby!