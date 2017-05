Während Pippa Middleton eine große Glamour-Hochzeit feierte, sagte eine heimische Promi-Dame am Wochenende heimlich, still und leise "Ja". Victoria Swarovski gab ihrem Verlobten Werner Mürz in Kitzbühel das Jawort.

Victoria Swarovski hat am Samstag ihren Langzeitfreund, den 17 Jahre älteren Werner Mürz, still und heimlich in Tirol geheiratet. Im Kitzbüheler Rathaus haben sich die beiden das Jawort gegeben. Am Sonntag postete die Sängerin aus der Kristall-Dynastie auf Instagram ein Foto eines Hochzeitsstraußes aus weißen Rosen mit der Kitzbüheler-Gams. Es sei "magisch" gewesen, schrieb die 23-Jährige dazu.

It was #magical ...

"Ich war super aufgeregt, die Trauung war so emotional und schön. Genau so wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe so lange auf diesem Moment gewartet und es fühlt sich einfach toll an, diesen Schritt gegangen zu sein. Die Vorfreude auf die kirchliche Hochzeit ist jetzt noch größer und ich kann es gar nicht abwarten nochmal 'Ja' zu sagen und mit all meinen Freunden zu feiern", schwärmt Victoria Swarovski gegenüber der "Gala". Die kirchliche Trauung wird im Sommer in Italien stattfinden.

Victoria Swarovski, die letztes Jahr die RTL-Show "Let's Dance" gewonnen hat, ist bereits seit sieben Jahren mit dem 17 Jahre älteren Immobilieninvestor Werner Mürz liiert. Kennengelernt haben sich die beiden während eines Urlaubs in Marbella.