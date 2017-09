Der Hype um die Neuauflage des Milleniumfalken von Lego will nicht abreißen: Offiziell in den Handel kommt das bislang größte Set des dänischen Spielzeugherstellers erst am 1. Oktober. Der Vorverkauf für VIP-Mitglieder hat allerdings schon heute begonnen und sorgte in der Shopping City Süd (SCS) ein ungewohntes Bild. Eine Schar junger und junggebliebener Lego-Fans standen vor dem Store in Vösendorf für eines der ersten 30 Stück schon Schlange.

Vösendorf, Shopping City Süd, 8:30 Uhr morgens. Eigentlich sind alle Geschäfte noch geschlossen. Um den Lego-Store schart sich aber schon eine kleine Menschenmenge. Was geht da vor sich? Die gute Nachricht: Das lange Warten hat für Fans ein Ende, ab 9:30 beginnt der Vorverkauf des größten Lego-Sets aller Zeiten. Die Neuauflage des Milleniumfalken von Star Wars besteht aus 7.541 Bauteilen und bringt monströse 15 Kilo auf die Waage.

© News/Benjamin Brandtner Um 8:30 stehen schon erste Kunden vor dem Lego-Store

Die schlechte Nachricht: Am ersten Tag sind nur 30 Stück verfügbar. Innerhalb weniger Minuten werden alle Exemplare weg sein. Dennoch wird der ungewöhnliche Verkaufsbeginn diszipliniert ablaufen, die Lego-Fans sind gut gelaunt, überraschend still. Und die Mitarbeiter des Lego-Stores in der SCS bestens organisiert: Die vorhandenen Bausätze stehen transportbereit im Shopper feinsäuberlich aufgereiht, damit niemand lange warten muss.

Wer leer ausgeht, wird leider mit einer Warteliste vertröstet oder muss sein Glück auf der Website des offiziellen Online-Shops versuchen. Harte Zeiten für kompromisslose Lego-Fans. Das Set ist nicht nur heiß begehrt, sondern kostet immerhin stolze 800 Euro.

Derzeit noch Mangelware

Der Milleniumfalke stellt aber nicht nur Fans, sondern Lego selbst vor große Herausforderungen: Zum einen ist die Herstellung des Sets mit der Nummer 75192 extrem aufwendig. 7.541 Bauteile für einen einzelnen Bausatz sorgen für längere Produktionszeiten und die Premium-Marke "Ultimate Collectors Series" setzt bis hin zur Verpackung höchste Ansprüche.

© Lego Group Bis hin zur aufwendigen Verpackung ein feines Sammlerstück

Da sich der rund 16 Kilogramm schwere Baukasten massiv vom restlichen Produktsortiment unterscheidet, ist zudem ein Umdenken in der Logistik erforderlich. Während herkömmliche Bausätze ohne weiteres mannshoch für den Transport gestapelt werden können, passen lediglich vier der Falken auf eine Europalette. Selbst wenn sie schnell über den Ladentisch wandern, stellt die Lagerung dieser Baukästen also auch die Stores vor neue Extremsituationen.

Zum anderen dürfte Lego das Interesse anfangs massiv unterschätzt haben: Es ist davon auszugehen, dass die kolportierte Erstauslieferungsmenge von weltweiten 20.000 Stück in jedem Fall deutlich unter der Nachfrage liegt. All das führt dazu, dass die Neuauflage des Milleniumfalken derzeit nicht nur ein Superlativ, sondern auch Mangelware ist. Noch: Das Unternehmen hat blitzschnell reagiert und die Produktion in den weltweit fünf Steinchen-Fabriken angeblich schon stark angekurbelt.

So kommt man am besten zum Milleniumfalken

Jeder, der einen neuen Milleniumfalken erwerben möchte, sollte also einen bekommen. Das Set erscheint nicht in limitierter Auflage und wird zumindest ein Jahr lang im Sortiment von Lego bleiben.

© News/Benjamin Brandtner Der hohe Preis ist offenbar keine große Erfolgshürde

Jetzt schon zu bestaunen ist der Milleniumfalke nach wie vor in allen Lego-Stores in der Vitrine. Wer das Set auch nach Hause rollen möchte, braucht ein bisschen Geduld: Bis 1. Oktober kann man das Set nur als VIP-Mitglied von Lego in (österreichischen) Stores oder im offiziellen Online-Shop vorbestellen. Spätestens im Laufe des Oktobers oder Novembers sollten dann aber alle Erstinteressenten diesen galaktischen Baukasten in Händen halten können.

© News/Benjamin Brandtner Gut "versteckt" zwischen vielen Baukästen

In jedem Fall abzuraten ist der Kauf über eBay oder ähnliche Plattformen: Neben dem traditionell absehbaren Preiswucher des ohnehin schon kostspieligen Modells könnte sich der unversehrte Versand des mehr als 15 Kilogramm schweren Kolosses zu einer echten Zitterpartie gestalten. Und Aufregung verdient am Ende des Tages allein das Zusammensetzen dieses bemerkenswerten Baukastens.

© Lego Group