Zwei Gewinner, drei Actionspots, 100 % Fun: Die Sieger des "Ford Kuga"-Gewinnspiels fanden heraus, wie viel Kuga wirklich in ihnen steckt.

Endlich! Die Schlüsselübergabe für den Ford Kuga an die Gewinnspielsieger war erfolgt, und die Action konnte losgehen. Stefan und Raimund machten es sich gemeinsam mit ihren Begleiterinnen im hochmodernen Innenraum des Ford Kuga bequem und starteten an diesem 28. Januar mit positiver Aufregung in ihren ultimativen Fun Day.

Rennsportfieber

Erster Actionspot: die Trabrennbahn Krieau. Hier wartete ein Parcours auf die Gewinner, der Geschicklichkeit und Speed verlangte. Beide Fahrer gaben ordentlich Stoff und wurden in den Kurven tief in die Premium-Vordersitze des Ford Kuga gedrückt. Die intuitive Handhabung und die technische Effizienz des Ford Kuga unterstützten die Fahrer dabei, auch die anspruchsvollen Präzisionsmanöver des Parcours mit Bravour zu meistern. Nach diesem actiongeladenen Rennerlebnis ging es direkt weiter zum nächsten Adrenalin-Abenteuer. Bei einer rasanten Speedbootfahrt saßen die Gewinner auf 300 PS und zogen mit 80 Sachen über die Donau. Mit diesem wilden Ritt übers Wasser war die ultimative Action für diesen Tag aber noch nicht zu Ende.

Kugaaaaaaaaa!

Mit diesem Kampfschrei stürzte sich Raimund vom 36 Meter hohen Sockel des Spider Rock XL in Wien. Die insgesamt 360 Meter lange Seilrutsche ist die größte mobile „Flying Fox“-Anlage der Welt. An zwei Stahlseilen gesichert, wagte auch Stefan den irren „Flug“.

Mein Kick: Ford Kuga

Mit diesem dritten Kick des Tages verabschiedeten sich die Adrenalinjunkies voneinander und lösten sich nur ungern von ihrem Ford Kuga, mit dem sie die letzten Stunden wagemutig jedes Abenteuer ansteuerten.

TIPP

Intelligente Sprachsteuerung

Alles im Griff – auch ohne tatsächlich hinzugreifen! Lieblingssound abspielen oder Freunde anrufen, sich die SMS der Tochter vorlesen lassen oder geschäftliche Telefonate erledigen, das geht im Ford Kuga ganz bequem dank Ford SYNC 3 mit Sprachsteuerung. Mit einfachen direkten Sprach-befehlen können wir vieles managen und dabei die Hände am Lenkrad und die Augen auf der Straße lassen. Ford Kuga versteht uns eben!







